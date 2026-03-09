«Je n’aurais jamais fait ça» : Le comportement en équipe de France qui a surpris Zinédine Zidane !

Pierrick Levallet

Avant de devenir un entraîneur à la réputation particulièrement solide, Zinédine Zidane était l’un des meilleurs joueurs de sa génération. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était naturellement respecté de tous, y compris chez les Bleus. Le comportement d’un ex international français a toutefois pris le Ballon d’Or 1998 par surprise.

«Faire ça sur Cantona quand je suis arrivé...» En effet, Franck Ribéry a eu le don de prendre Zinédine Zidane par surprise lors de ses premiers pas en équipe de France. « La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top ! Ce n’était pas un manque de respect. Ça montrait qu’il voulait se rapprocher. Il y en a qui n’osent pas. Franck, c’était tout le contraire. Moi, je n’aurais jamais fait ça. Faire ça sur Cantona quand je suis arrivé... » avait notamment expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé à L’Equipe en 2022.