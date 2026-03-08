Equipe de France : «C’est possible», une surprise pour la première liste de Zidane ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps tirera sa révérence comme sélectionneur de l’équipe de France. Pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane, annoncé comme le grand favori alors que rien n’est encore officiel. Zizou pourrait donc reprendre le flambeau à la tête des Bleus. Avec une surprise pour sa première liste ?

Depuis 2021, Zinedine Zidane n’a plus entraîné. Mais voilà que le retour aux affaires pourrait se faire dans quelques mois. Le technicien ne s’est pas caché dernièrement : il veut entraîner l’équipe de France. Ça tombe bien, la place va prochainement se libérer puisque Didier Deschamps quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde. Zidane est donc aujourd’hui le favori pour lui succéder, mais pour le moment, il n’y a encore rien eu d’officiel à ce propos.

Zidane… avec Benzema chez les Bleus ? Alors que Zinedine Zidane pourrait donc être le prochain sélectionneur de l’équipe de France, on se demande d’ores et déjà à quoi pourront ressembler les Bleus avec Zizou. A quoi faut-il s’attendre ? Aura-t-on également le droit à des surprises pour sa première liste ? Selon Hugo Guillemet, c’est possible et celle-ci pourrait se nommer… Karim Benzema. En effet, en 2025, pour Kassim Maaloul, le journaliste de L’Equipe expliquait lors d’une vidéo Youtube : « C’est possible que s’il ne fait pas la Coupe du monde 2026, Zidane, au moment de reprendre l’équipe de France, sur le premier rassemblement, rappelle Benzema ».