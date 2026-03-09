Mercato - PSG : Un gros joueur est poussé dehors, et cela a des conséquences !

Vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière pour la première fois de son histoire, le PSG a réussi un parcours incroyable en faisant preuve d'une force collective très efficace. Le club de la capitale est reparti au combat avec quasiment le même effectif mais un joueur important manque à l'appel. Et pas sûr que le PSG ait fait le bon choix...
Obligé d'enchaîner rapidement avec une nouvelle saison, le PSG n'a presque pas eu le temps de respirer et depuis le début de la saison, de nombreux joueurs en subissent le prix fort. Le club a décidé de changer très peu son effectif mais a surtout fait un choix fort concernant son poste de gardien. Steve Mandanda a un avis sur la question.
Donnarumma s'en va, le PSG choisit Chevalier
L'été dernier, le PSG a mis son gardien Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur d'une saison largement satisfaisante avec le club, en particulier lors des grandes soirées de Ligue des champions. L'Italien a donc été remplacé par Lucas Chevalier, qui est devenu le nouveau numéro 1 de l'équipe. Mais le Français n'affiche clairement pas la même assurance dans les cages et c'est même Matvey Safonov qui a repris le dessus en ce moment. Plus de six mois plus tard, cette décision du staff parisien fait encore parler.
Le PSG a fait une erreur avec Donnarumma ?
En laissant partir un gardien de cette envergure, le PSG a peut-être commis une erreur qui coûte cher. Le club de la capitale doit maintenant composer avec Safonov et pour Steve Mandanda, le portier italien était un peu plus sûr... « Donnarumma leur a fait énormément de bien sur pas mal de matches la saison dernière. Même si Safonov fait ses matches, et on ne peut pas lui incriminer les buts, mais Donnarumma était capable d’être décisif sur énormément d’actions » explique l'ancien portier de l'OM dans le Canal Football Club.