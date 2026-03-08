Il avait peur de se faire «humilier» : Cette star du PSG l’a rendu fou !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG domine largement les débats en France et peut se vanter d'avoir réussi à recruter quelques-unes des plus grandes stars de la planète football dans son équipe. En effet le club a formé des effectifs incroyables et pour les adversaires, il est parfois difficile de bien figurer. Dans son histoire, le PSG a déjà connu le passage de grandes stars. Un ancien joueur se confie.

Depuis des années, L'Equipe interroge régulièrement des anciens joueurs à propos de leur carrière au plus haut niveau. C'est le cas pour Benoît Cheyrou, ancien joueur de l'OM qui a débuté sa carrière professionnelle au LOSC à la fin des années 1990. Il a donc régulièrement fait face au PSG et une ancienne star de l'effectif l'a visiblement marqué.

« Il était imprévisible et quand il avait le ballon, je m'arrangeais pour être de l'autre côté du terrain » En répondant à la question du joueur le plus fort qu'il ait eu à affronter, Benoît Cheyrou a cité un ancien joueur passé par le PSG qui l'a fait souffrir. « Ronaldinho au PSG. Il était imprévisible et quand il avait le ballon, je m'arrangeais pour être de l'autre côté du terrain (sourires). Car tu pouvais te faire humilier à tout moment. Et quand il était avec (Jay-Jay) Okocha, ça devenait compliqué. On ne se rend pas compte à la télé : n'importe qui peut faire un passement de jambes ou un crochet comme eux, mais pas à la vitesse à laquelle ils le faisaient, le coup de reins qu'ils mettaient derrière » dévoile-t-il dans une interview à L'Equipe en 2021.