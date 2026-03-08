Mercato - OM : Un «bon joueur» est recruté, et ce n’est pas celui auquel vous pensez !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au cours des dernières périodes de mercato souvent très animées du côté de Marseille, l’OM s’est attaché les services d’un joueur assez méconnu, qu’un consultant a eu l’occasion de suivre dans son précédent club. S’il n’a pas beaucoup joué depuis son arrivée, le principal intéressé pourrait avoir sa carte à jouer d’ici à la fin de la saison.

En déplacement sur la pelouse de Toulouse samedi pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une deuxième victoire consécutive en championnat (0-1), après celle face à l’OL (3-2) le week-end dernier. Entré à environ 25 minutes de la fin de la rencontre, Tochukwu Nnadi a eu l’occasion de participer à son deuxième match depuis son arrivée en provenance de Zulte Waregem cet hiver.

« Il est surprenant » « Il est intéressant, il amène de l’impact à l’intérieur du jeu, de la vélocité. Il est disponible et couvre du terrain. Il est surprenant. Sous cette intensité, il a un contrôle avec le ballon très intéressant. Il a de la sérénité. Quand je suis allé le voir à mon arrivée, je lui ai dit que je n’avais que 24h et que je devais le voir plus avant de le faire jouer. Mais sa semaine à Marbella a été de très, très grande qualité », avait déclaré Habib Beye la semaine dernière en conférence à propos de l’international nigérian (1 sélection), recruté par l'OM contre un montant estimé à 6M€.