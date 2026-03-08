Mercato - PSG : Une sensation de Premier League bientôt transférée à Paris ? «On verra...»

Pierrick Levallet

Le PSG a été plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Le club de la capitale aurait toutefois prévu quelques mouvements l’été prochain pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. La direction parisienne suivrait notamment de près une sensation de Premier League, qui n’a pas manqué de répondre à l’intérêt porté par les champions d’Europe 2025.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas vraiment été très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est permis que quatre arrivées afin de ne pas déstabiliser l’effectif de Luis Enrique. C’est dans cette optique que Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont débarqué chez les Rouge-et-Bleu. L’été prochain en revanche, la direction parisienne aurait prévu quelques mouvements pour renforcer le groupe du coach espagnol.

Le PSG dans la course pour un joueur prometteur de Premier League ? Le PSG pourrait notamment partir à l’assaut d’une sensation de Premier League. D’après les informations de Téléfoot, le talent d’Eli Junior Kroupi n’a pas échappé à certains cadors européens. L’attaquant de Bournemouth aurait notamment tapé dans l’oeil du Real Madrid, de Liverpool ou encore du leader de la Ligue 1. Le jeune joueur de 19 ans fait bonne impression dans le championnat anglais, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du FC Lorient.