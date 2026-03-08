Mercato - «J'arrive pour signer, personne» : Après le PSG, un club de Ligue 1 lui a posé un lapin...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une expérience exotique après quelques années au PSG. Après seulement deux dizaines de matchs, un joueur passé par le Paris Saint-Germain retrouvait le football français. Néanmoins, le club qu'il a rejoint n'était pas le plan initialement convenu. En effet, une autre équipe l'avait démarché avant de le laisser dans le flou, sans réponse...

Les faits remontent à plus d'une décennie. Pour remettre les choses dans leur contexte, le PSG était passé sous pavillon qatarien au printemps 2011 rebattant les cartes sur le marché des transferts dans l'hexagone ainsi qu'au sein même du vestiaire parisien. Les signatures se sont enchaînées compliquant la tâche de certains joueurs arrivés avant les Qatariens. L'un d'entre eux n'a pas eu d'autre choix que de plier bagage.

📞 𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 ?



"Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol"



Vous validez le choix ? pic.twitter.com/amtoWkveT6 — L1+ (@ligue1plus) January 30, 2026

«Christophe Galtier m'écrit souvent : « Reviens en France !» Direction la Chine et Dalian Aerbin pour Guillaume Hoarau en janvier 2013. Cependant, Christophe Galtier a eu l'occasion de le voir à l'œuvre pendant des années en Ligue 1 avec le PSG. Ce qui avait engendré une offensive de la part de l'ancien coach de l'ASSE. Pour L'Equipe, Hoarau a raconté cet épisode assez particulier qu'il a vécu avec les Verts. « Quand je suis en Chine, Christophe Galtier m'écrit souvent : « Reviens en France ! ». Premier rendez-vous, avec toute la famille du foot à Saint-Étienne ».