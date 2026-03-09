Les supporters de l’OM en colère : Il décide de fuir «dans le coffre de la voiture de ses parents»

Du côté de l’OM, ça peut parfois être très chaud avec les supporters. On a pu encore le voir récemment suite à l’élimination du club phocéen de la Coupe de France face à Toulouse. Mais ce n’est donc pas la première fois que les fans olympiens font entendre leur colère. Ce qui a pu donner lieu à des scènes étonnantes avec les joueurs de l’OM.
L’OM est un club à part dans le football français. Alors que la formation olympienne peut compter sur des supporters dévoués, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Ainsi, quand ça gagne, tout est merveilleux, mais quand ça perd, ça peut parfois aller très loin. Régulièrement, les fans de l’OM ont exprimé leur colère, de quoi donner lieu à des débordements. Ancien joueur marseillais, Rémy Cabella a vécu ce genre de situations et il en garde quelques souvenirs.
« On attend que les flics arrivent »
En 2023, pour So Foot, Rémy Cabella avait ainsi raconté un de ses moments où les supporters étaient en colère après une défaite. C’est alors que l’ancien joueur de l’OM avait confié : « C'est une soirée à Marseille. On était dans une période compliquée, et lors du match précédent au Vélodrome, où on avait perdu contre Rennes (2-5), les supporters avaient fait grève pendant un quart d’heure. Quand ils sont arrivés dans le stade, il y avait déjà 0-3. On a vu arriver des sauvages qui sautaient sur les grillages, ça a été très compliqué pour nous, et le match suivant, contre Bordeaux, après le coup de sifflet final, on nous dit: « Les gars, vous allez rester là. On attend que les flics arrivent. Ils vont bloquer toutes les routes jusqu'à la Commanderie car là, tout le monde vous attend dehors… » ».
« Un joueur du groupe n'a pas voulu attendre… »
Mais l’histoire de Rémy Cabella ne s’arrête pas là. C’est ainsi qu’il a ajouté : « Un joueur du groupe n'a pas voulu attendre. Il est rentré chez lui dans le coffre de la voiture de ses parents. C'était ça, Marseille, mais quand tu passes par l'OM, tu gagnes dix ans. Il y a une ferveur incroyable dans les deux sens: quand tu gagnes, tu es tout là-haut, mais quand tu perds, surtout à notre époque, où le club traversait une période très difficile, tu dois affronter la haine de tes supporters ».