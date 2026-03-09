Les supporters de l’OM en colère : Il décide de fuir «dans le coffre de la voiture de ses parents»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, ça peut parfois être très chaud avec les supporters. On a pu encore le voir récemment suite à l’élimination du club phocéen de la Coupe de France face à Toulouse. Mais ce n’est donc pas la première fois que les fans olympiens font entendre leur colère. Ce qui a pu donner lieu à des scènes étonnantes avec les joueurs de l’OM.

L’OM est un club à part dans le football français. Alors que la formation olympienne peut compter sur des supporters dévoués, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Ainsi, quand ça gagne, tout est merveilleux, mais quand ça perd, ça peut parfois aller très loin. Régulièrement, les fans de l’OM ont exprimé leur colère, de quoi donner lieu à des débordements. Ancien joueur marseillais, Rémy Cabella a vécu ce genre de situations et il en garde quelques souvenirs.

« On attend que les flics arrivent » En 2023, pour So Foot, Rémy Cabella avait ainsi raconté un de ses moments où les supporters étaient en colère après une défaite. C’est alors que l’ancien joueur de l’OM avait confié : « C'est une soirée à Marseille. On était dans une période compliquée, et lors du match précédent au Vélodrome, où on avait perdu contre Rennes (2-5), les supporters avaient fait grève pendant un quart d’heure. Quand ils sont arrivés dans le stade, il y avait déjà 0-3. On a vu arriver des sauvages qui sautaient sur les grillages, ça a été très compliqué pour nous, et le match suivant, contre Bordeaux, après le coup de sifflet final, on nous dit: « Les gars, vous allez rester là. On attend que les flics arrivent. Ils vont bloquer toutes les routes jusqu'à la Commanderie car là, tout le monde vous attend dehors… » ».