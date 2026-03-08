OM : La «superstition» révélée par Greenwood après cette séquence qui a fait le buzz

Pierrick Levallet

Ce samedi, l’OM a su rebondir. Après son élimination de la Coupe de France mercredi dernier, le club phocéen a pris sa revanche contre Toulouse en Ligue 1 en s’imposant au Stadium (0-1). Mason Greenwood a d’ailleurs été interrogé sur une séquence qui a fait le buzz, et il n’a pas manqué d’y apporter une réponse.

Désormais, l’OM n’a plus que la Ligue 1 à jouer. Mercredi dernier, le club phocéen s’est fait éliminer par Toulouse de la Coupe de France après la séance des tirs au but. Les hommes d’Habib Beye ont d’ailleurs pris leur revanche ce samedi au Stadium avec une victoire face à ces mêmes Toulousains (0-1). Mason Greenwood a alors invité son équipe à poursuivre sur cette lancée pour sortir enfin la tête de l’eau.

«On est très déçu de la semaine» « Je me sens très bien. Ça fait du bien. On est très déçu de la semaine. On aurait dû gagner le match d'avant mais ça n'a pas été le cas... mais on a su rebondir ce soir et on a pris les trois points. Les fans ont raison d'être déçu. On a sous-performé. Aujourd'hui, on a réussi à prendre les trois points ici et il va falloir continuer » a confié le joueur de 24 ans au micro de Ligue 1+. L’ancien de Manchester United a ensuite été interrogé sur une séquence qui a fait le buzz.