Moment de tension à l’OM ? Voilà ce qu’il s’est passé entre Beye et Greenwood

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, l’OM a pu prendre sa revanche sur Toulouse après son élimination en Coupe de France. Le club phocéen s’est imposé en Ligue 1 face à ces mêmes Toulousains (0-1). Mason Greenwood a d’ailleurs été au coeur d’un moment de tension pendant la rencontre. Habib Beye a alors pris une décision avec l’attaquant de 24 ans, et il n’a pas manqué de l’expliquer.

Après la Ligue des champions, l’OM a dit adieu à la Coupe de France mercredi dernier après sa défaite contre Toulouse aux tirs au but. Le club phocéen avait alors l’esprit revanchard ce samedi soir contre ces mêmes Toulousains en Ligue 1. Et cette fois, ce sont les hommes d’Habib Beye qui se sont imposés (0-1) grâce à un but de Mason Greenwood. Ce dernier a d’ailleurs été au coeur d’un moment de tension pendant la rencontre. L’entraîneur de l’OM a alors choisi de le remplacer peu après l’heure de jeu.

🥊 ÇA CHAUFFE ENTRE GREENWOOD ET DONNUM !



Les deux joueurs prennent un carton jaune pour cette altercation.https://t.co/Vbj98XZI5p pic.twitter.com/PtS6b8Vu4q — RMC Sport (@RMCsport) March 7, 2026

«Je respecte le coach et ses décisions» Et l’attaquant de 24 ans a plutôt bien pris ce choix, alors qu’il semblait plutôt agacé au premier abord. « Ma sortie à la 66ème minute ce soir ? Le coach m'a juste expliqué la raison de ma sortie. Je respecte le coach et ses décisions. Il doit les prendre et franchement, il n'y a pas de souci avec moi » a confié l’ancien de Manchester United au micro de Ligue 1+. Habib Beye n’a pas manqué non plus d’expliquer cette décision.