Ancien prodige du PSG, il s’annonce en Algérie !

Le cas des binationaux fait très souvent parler en France puisque plusieurs joueurs possédant une double nationalité choisissent d'évoluer pour un autre pays. C'est le cas d'un ancien crack du PSG, présenté comme un futur phénomène à ses débuts, et qui veut jouer pour l'Algérie.

Lorsqu'il fait ses premiers pas avec les jeunes du PSG, Adil Aouchiche est présenté comme un futur grand talent. Cependant, le milieu offensif ne réussira jamais à s'imposer à Paris et rejoindra l'ASSE où il sera très attendu compte tenu de ses performances en jeunes. Mais là aussi il va décevoir puis enchaîner des choix qui ne fonctionneront pas comme à Lorient, Portsmouth ou encore Sunderland. Cependant, depuis janvier, il rebondit à Schalke 04, mais il semble encore très loin de l'équipe de France et s'annonce désormais en Algérie après connu toutes les équipes de jeunes en Bleus.

Ce que faisait Adil Aouchiche en jeune mdddr c’est une anomalie que ce mec n’ait pas percé



J’pensais que c’était la relève de Griezmann… pic.twitter.com/WAudo02hHp https://t.co/fbyVfRNGzJ — 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) February 17, 2026

Aouchiche veut jouer pour l'Algérie « C’était mon tout premier contact avec la FAF. Petkovic venait d’arriver et voulait tester de nouveaux joueurs ; j’en faisais partie. J’ai dit oui tout de suite, sans réfléchir. En septembre, je suis allé au consulat algérien à Londres pour obtenir un passeport d’urgence d’un an. Je n’ai pas changé ma nationalité pour jouer un ou deux matchs, mais pour m’inscrire dans la durée. Cette demande m’a beaucoup ému. Toute ma famille était heureuse », confie-t-il auprès de La Gazette du Fennec avant de poursuivre.