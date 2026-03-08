«En manque de confiance» : On s’inquiète pour un joueur de l'OM sur RMC

Après l’élimination en Coupe de France, l’OM a réussi à relever la tête. Ce samedi soir, le club phocéen a pris sa revanche sur Toulouse, en s’imposant (1-0) en Ligue 1. Malgré ce succès pour l’équipe d’Habib Beye, il y a des joueurs de l’OM qui n’ont pas forcément rassuré. Un cas a notamment fait débat sur RMC.
Cela fait maintenant plusieurs semaines que ça ne va pas à l’OM. Le club phocéen traverse une période de fortes turbulences, enchainant les hauts et les bas. Eliminé de la Coupe de France par Toulouse, Marseille retrouvait le TFC ce samedi soir en Ligue 1. Et cette fois, ça a tourné en faveur des Olympiens (1-0). Un succès précieux dans la course à la qualification en Ligue des Champions, malgré tout, il y a toujours des sources d’inquiétude à l’OM.
« Je m’attends à plus de Pavard »
Après la victoire de l’OM, au micro de RMC, Maxime Chanot s’est notamment exprimé sur le cas de Benjamin Pavard. Pas vraiment rassuré par le champion du monde 2018, il a alors confié : « Pavard, j’ai le sentiment d’avoir vu un joueur en manque de confiance dans son langage corporel. Quand je reprends ses premiers matchs, où on le sentait en confiance, il arrivait de l’Inter avec une certaine stature, en plus il marque sur le premier match. C’est une grosse différence, j’ai trouvé un Pavard beaucoup plus silencieux, tu le voyais même dans ses gestes, il avait tendance un peu à se cacher. Il a très peu joué vers l’avant, il n’a pas fait d’erreur, il a fait un bon match (…) Mais je suis un peu tempéré car je m’attends à plus de Pavard ».
« Ce soir, Pavard fait partie des tops de l’OM »
De son côté, Walid Acherchour a en revanche vu du mieux avec Benjamin Pavard, après des dernières semaines très compliquées. « Pavard a tenu son rang, il a été très solide dans ce qu’on lui a demandé de faire. (…) Il a très bien fait son boulot, il n’a pas révolutionné le poste de défenseur central, c’est pas Saliba ce soir, mais c’est pas ce que je lui demandais. Je trouve même qu’il y a peut-être un avenir à court terme dans cette charnière Balerdi-Pavard, par rapport à ce que j’ai vu d’Aguerd-Pavard et Aguerd-Balerdi. Pavard et Balerdi m’ont rassuré, maintenant je le dis doucement car dans trois jours je peux dire l’inverse. Mais ce soir, Pavard fait partie des tops de l’OM », a-t-il dit du défenseur central de l’OM.