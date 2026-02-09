OM : Ce joueur complètement inédit qui a été recruté cet hiver !

En difficulté ces dernières semaines, l'OM en a profité pour changer des choses dans son effectif. Le club de la cité phocéenne doit retrouver de la confiance et une cohésion d'équipe. Lors du mercato hivernal, les dirigeants en ont profité pour recruter un joueur qui pourrait se montrer utile dans les prochaines semaines.
Comme souvent, l'OM n'hésite pas à se pencher sur plein de dossiers lors des périodes de mercato. Cet hiver, le club de la cité phocéenne a accueilli Tochukwu Nnadi qui n'a pas encore fait ses débuts. Le milieu défensif de 22 ans a laissé une bonne impression au sélectionneur de l'Equipe du Nigeria, Eric Chelle, qui en a révélé davantage sur lui.
L'OM recrute un jeune joueur convaincant
Invité à la CAN avec le Nigeria, Tochukwu Nnadi a honoré sa première sélection sous les yeux d'Eric Chelle. L'ancien joueur du RC Lens aime beaucoup ses qualités sur le terrain. « C'est un joueur qui joue simple, sa qualité c'est d'harceler le porteur de balle sur 15-20 métres, il est capable d'aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires, c'est pas quelqu'un qui va couper des lignes de passes, il est très agressif » explique-t-il dans un épisode de l'After Afrique sur RMC.
Nnadi, la recrue qu'il fallait à l'OM ?
Le 2 février dernier, en toute fin de mercato, l'OM a officialisé l'arrivée de Tochukwu Nnadi en provenance du club belge du SV Zulte Waregem. Le jeune joueur de 22 ans a signé jusqu'en 2030 et il pourrait parfaitement s'intégrer à l'effectif de Roberto De Zerbi. « C’est un très bon gars, très souriant, et dès qu’il rentre sur le terrain il est très agressif, il a tout de suite été accepté par le groupe. Il n’y a pas ce profil de joueur à l’OM aujourd’hui, ce n’est pas un joueur qui va dicter le tempo du match, Nnadi va apporter cette agressivité au milieu de terrain. Un profil atypique de 1m76, qui va offrir une pluralité de choix dans l'effectif Marseillais » poursuit Eric Chelle. Reste à savoir désormais quand Roberto De Zerbi sera prêt à lancer sa nouvelle recrue sur le terrain.