OM : Ce joueur complètement inédit qui a été recruté cet hiver !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté ces dernières semaines, l'OM en a profité pour changer des choses dans son effectif. Le club de la cité phocéenne doit retrouver de la confiance et une cohésion d'équipe. Lors du mercato hivernal, les dirigeants en ont profité pour recruter un joueur qui pourrait se montrer utile dans les prochaines semaines.

Comme souvent, l'OM n'hésite pas à se pencher sur plein de dossiers lors des périodes de mercato. Cet hiver, le club de la cité phocéenne a accueilli Tochukwu Nnadi qui n'a pas encore fait ses débuts. Le milieu défensif de 22 ans a laissé une bonne impression au sélectionneur de l'Equipe du Nigeria, Eric Chelle, qui en a révélé davantage sur lui.

L'OM recrute un jeune joueur convaincant Invité à la CAN avec le Nigeria, Tochukwu Nnadi a honoré sa première sélection sous les yeux d'Eric Chelle. L'ancien joueur du RC Lens aime beaucoup ses qualités sur le terrain. « C'est un joueur qui joue simple, sa qualité c'est d'harceler le porteur de balle sur 15-20 métres, il est capable d'aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires, c'est pas quelqu'un qui va couper des lignes de passes, il est très agressif » explique-t-il dans un épisode de l'After Afrique sur RMC.