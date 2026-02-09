«Honte intergalactique» pour l'OM : La presse marseillaise craque après le fiasco contre le PSG

Après deux Classiques maitrisés cette saison, l'OM se présentait au Parc des Princes avec ambition. Mais cette fois-ci, le PSG était beaucoup trop fort. Les Parisiens ont surclassé les Marseillais en s'imposant 5 à 0. Une humiliation historique pour l'OM qui fait très largement réagir dans la presse.
Après la victoire au Vélodrome en début de saison et la défaite au tirs-au-but lors du Trophée des champions au début du mois de janvier, l'OM pensait être à nouveau capable de rivaliser avec le PSG. Mais cette fois-ci, les Parisiens étaient beaucoup trop forts. Les hommes de Luis Enrique se sont très largement imposés (5-0) au Parc des Princes. Une victoire historique puisque c'est la première fois qu'il y a un tel écart dans l'histoire des Classiques.
La Provence fracasse l'OM
De quoi choquer la presse locale, à commencer par La Provence. Le quotidien régional fracasse les joueurs de l'OM avec en Une et en très gros caractères un seul mot : « Nuls ». Dans le journal, la colère est clairement palpable au coeur d'un article titré : « Honte intergalactique ». « Comme toujours, ou presque, au Parc des Princes, les Olympiens ont été fessés par le champion d'Europe. Si les récents Clasicos auguraient un match disputé… il n'en a rien été », peut-on notamment lire dans cet article signé Tristan Rapaud. Plusieurs joueurs sont d'ailleurs pris pour cible à l'image de Leonardo Balerdi qui obtient la note de 1 sur 10. Le « naufrage de Balerdi » est analysé par La Provence qui conclut par un terrible constat : « Une rencontre catastrophique pour Balerdi, une de plus ». Mason Greenwood n'est pas non plus épargné, lui a qui a « traversé ce Clasico comme fantôme » et qui déçoit encore dans un grand rendez-vous.
Mais ce n'est pas tout puisque le chef du service de sports de La Provence, Alexandre Jacquin, s'est fendu d'un édito assassin à l'encontre de l'OM, s'en prenant en particulier à la direction marseillais : « A quoi bon accabler des joueurs qui ne savent rien, ou presque, de ce que représente l'OM dans la cité phocéenne et en Provence, et dont on peut d'ores et déjà parier qu'ils seront, pour quelques-uns d'entre eux, soit repartis, soit sur le marché des transferts l'été prochain. Hier, ils se sont présentés au Parc des Princes dans le costume des sous-doués. Malheureusement, Daniel Auteuil et sa bande nous faisaient davantage rire... Le mal est bien plus profond que le niveau actuel d'untel ou untel. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-0. Le score importe peu, tant la soirée a été gro-tesque. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi peuvent-ils vraiment continuer à faire comme s'ils n'étaient pas les principaux responsables de ce fiasco ? C'est la rouste de trop ». Le torchon brûle à Marseille.