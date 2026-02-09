«Honte intergalactique» pour l'OM : La presse marseillaise craque après le fiasco contre le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux Classiques maitrisés cette saison, l'OM se présentait au Parc des Princes avec ambition. Mais cette fois-ci, le PSG était beaucoup trop fort. Les Parisiens ont surclassé les Marseillais en s'imposant 5 à 0. Une humiliation historique pour l'OM qui fait très largement réagir dans la presse.

Après la victoire au Vélodrome en début de saison et la défaite au tirs-au-but lors du Trophée des champions au début du mois de janvier, l'OM pensait être à nouveau capable de rivaliser avec le PSG. Mais cette fois-ci, les Parisiens étaient beaucoup trop forts. Les hommes de Luis Enrique se sont très largement imposés (5-0) au Parc des Princes. Une victoire historique puisque c'est la première fois qu'il y a un tel écart dans l'histoire des Classiques.

La Provence fracasse l'OM De quoi choquer la presse locale, à commencer par La Provence. Le quotidien régional fracasse les joueurs de l'OM avec en Une et en très gros caractères un seul mot : « Nuls ». Dans le journal, la colère est clairement palpable au coeur d'un article titré : « Honte intergalactique ». « Comme toujours, ou presque, au Parc des Princes, les Olympiens ont été fessés par le champion d'Europe. Si les récents Clasicos auguraient un match disputé… il n'en a rien été », peut-on notamment lire dans cet article signé Tristan Rapaud. Plusieurs joueurs sont d'ailleurs pris pour cible à l'image de Leonardo Balerdi qui obtient la note de 1 sur 10. Le « naufrage de Balerdi » est analysé par La Provence qui conclut par un terrible constat : « Une rencontre catastrophique pour Balerdi, une de plus ». Mason Greenwood n'est pas non plus épargné, lui a qui a « traversé ce Clasico comme fantôme » et qui déçoit encore dans un grand rendez-vous.