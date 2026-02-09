«L’OM, c’est Vidéo Gag» : Surclassés par le PSG, ces joueurs «qui prennent des tonnes d’argent» se font bousculer

Humiliés par le Paris SG (5-0), les joueurs de l’Olympique de Marseille n’échappent pas aux critiques au lendemain de la claque reçue sur la pelouse du Parc des Princes. Alors que les erreurs défensives ont été nombreuses, Walid Acherchour n’a pas mâché ses mots en évoquant certains cadres de Roberto De Zerbi.
Encore fragilisé par l’humiliation connue à Bruges (0-3), provoquant son élimination en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a cette fois-ci sombré sur la pelouse du PSG (0-5). Une claque qui pourrait laisser des traces, alors que Roberto De Zerbi était déjà au cœur des débats ces derniers jours. « Encore une fois, je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris et surtout de cette façon », a-t-il réagi après le Classique, au micro de Ligue 1+.
« Balerdi, c’est pas un capitaine, ce ne sera jamais un capitaine »
Dans le débrief du match sur Winamax FC, Walid Acherchour n’a pas été tendre à l’égard des joueurs de l’OM, critiquant notamment leur attitude dès l’avant-match, lorsque Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard tentaient de motiver leurs coéquipiers. « Mais les gars, fermez-là, fermez-là. Sincèrement, fermez-là, faites-vous tout petit. Vous êtes indécents, vous êtes indignes de l’OM. Vous êtes des petits leaders. Pavard, t’as été un adjoint dans des très bonnes équipes mais t’es pas un leader, arrête de t’inventer un rôle que tu n’as pas. Balerdi, c’est pas un capitaine, ce ne sera jamais un capitaine, il se prend pour un autre, mais sincèrement on est où ? C’est sérieux, on est sérieux ? Soyons sérieux cinq minutes. Toutes les images, les caméras isolées, etc, pour se faire traîner de cette manière par Doué, Barcola, Dembélé. Se faire traîner en 4K. Le dos, ils les donnent constamment sur chaque duel ! On parle de mecs qui prennent des tonnes d’argent », a critiqué le consultant, avant d’en rajouter une couche sur la prestation collective.
« L’OM ? C’est une catastrophe, c’est une compil de Vidéo Gag »
« Ce soir c’est Vidéo Gag, c’est Comedy Club, c’est à mourir de rire, poursuit Walid Acherchour. Tu prends le deuxième but, le contrôle, la relance, les placements, les duels, les anticipations… C’est une catastrophe, c’est une compil de Vidéo Gag. Sincèrement, qu’est-ce que tu veux faire, qu’est-ce que tu veux dire. Et ce mec-là c’est ta première rampe de lancement, c’est ton leader vocal, ton leader défensif. Mais comment tu veux faire, et c’est Boule et Bill, de l’autre côté t’as Pavard, la même chose ».