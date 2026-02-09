Après le naufrage de l’OM, De Zerbi trouve du réconfort… au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a écrasé l’OM (5-0) dimanche soir au Parc des Princes, avec des réalisations d’Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et un but contre son camp de Facundo Medina. Déjà critiqué avant la rencontre, Roberto De Zerbi n’arrange pas son cas avec cette manita mais peut toujours compter sur un soutien de taille dans les rangs parisiens…

La soirée fut longue, très longue pour l’Olympique de Marseille, surclassé à tous les niveaux par le Paris Saint-Germain ce dimanche au Parc des Princes (5-0). Ousmane Dembélé s'est offert un doublé, permettant à son club d’avoir deux buts d’avance à la mi-temps, avant de voir Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee trouver eux aussi le chemin des filets. Facundo Medina a quant à lui inscrit un but contre son camp. Pour l’OM, la série noire continue après l’humiliation connue à Bruges (0-3) qui a coûté la qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

🔴🔵 La classe de Luis Enrique avec De Zerbi puis sa joie et son sourire avec Luis Campos et ses deux adjoints #TeamPSG #PSGOM #parcdesprinces pic.twitter.com/ETh0NMhmy5 — ParisTeam (@Paristeamfr) February 9, 2026

« Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de ce championnat » Roberto De Zerbi peut-il tenir ? « Je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Medhi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire, a réagi le technicien de l’OM après la claque reçue au Parc des Princes. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi on fait un match comme ça quand on vient ici et un différent à Lens ou Rennes. » Dans cette situation difficile, l’Italien peut compter sur le soutien de Luis Enrique, qui a encore défendu son homologue phocéen dimanche. « C'est vrai que ce soir, on a touché quatre fois le cadre, en plus des cinq buts. Ce n'est pas facile à faire face à une équipe de ce niveau. J'ai la même estime pour De Zerbi qu'avant le match. Ce n'est pas simple de trouver les solutions en cours de partie, a estimé l’entraîneur du club champion d’Europe en titre, rapporté par Le Phocéen. C'est un grand entraîneur, j'aime la façon dont il fait jouer ses équipes et sa volonté constante d'attaquer. Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de ce championnat. Il est encore jeune, mais il a déjà une belle expérience. Ce résultat ne change rien à ce que je pense de lui. »