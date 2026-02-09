Zinedine Zidane a provoqué un clash dans le vestiaire de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane n'a jamais porté le maillot de l'OM de toute sa carrière de joueur, en revanche, il a eu l'occasion d'affronter le club phocéen à plusieurs reprises et notamment en Ligue des Champions lorsqu'il évoluait au Real Madrid. Et Zizou avait réussi, malgré lui, à mettre la zizanie à l'OM et à provoquer un clash dans le vestiaire marseillais... Explications.

Les faits remontent au 16 septembre 2003, alors que le Real Madrid recevait l'OM en Ligue des Champions (4-2 score final). Le club phocéen, emmené à cette époque par Alain Perrin en tant qu'entraîneur, disposait notamment d'un certain Didier Drogba en attaque, épaulé par Steve Marlet, et d'Habib Beye au poste de latéral droit. Et Zinedine Zidane, le maitre à jouer du Real Madrid dans l'animation offensive, avait fait beaucoup de mal à l'OM sur ce match-là, provoquant d'ailleurs un gros clash dans le vestiaire après le match.

« Drogba, Deschamps, Boli…» : Une légende de retour à l’OM ? «Restons sérieux !» https://t.co/Nc9qd3hjoi — le10sport (@le10sport) February 8, 2026

« On a pris le bouillon avec Zidane » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Alain Perrin se remémore tout le mal que Zinedine Zidane avait fait à son équipe de l'OM ce soir-là : « Mon plus gros coup de gueule ? Dans le vestiaire du Bernabeu, à la mi-temps de Real-OM avec Habib Beye contre les Galactiques. C'est lui qui prend parce que c'était le plus jeune, alors qu'il n'était pas le fautif... Il avait une consigne précise : marquer Zidane. Et Steve Marlet, notre ailier droit, devait prendre Roberto Carlos qui montait beaucoup dans son couloir. Mais à chaque fois, Steve disait à Habib de le prendre ! Et qui prend Zidane alors ? Résultat : on a pris le bouillon avec Zidane », confie l'ancien entraîneur de l'OM.