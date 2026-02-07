F1 : Max Verstappen prêt à changer de sport, «ça pourrait m’enthousiasmer»

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull. Le fait est que l’avenir du Néerlandais fait régulièrement l’objet de nombreuses rumeurs. Si le pilote est annoncé dans d’autres écuries, Verstappen a également évoqué régulièrement le fait d’arrêter rapidement la F1. Pour ensuite se diriger vers un autre sport ?
A 28 ans, Max Verstappen a encore de belles années devant lui pour aller décrocher les records en Formule 1. Le Néerlandais acceptera-t-il pour autant de s’inscrire sur la durée dans le paddock ? Aujourd’hui chez Red Bull, le quadruple champion du monde dispose d’un contrat allant jusqu’en 2028. Mais pas sûr qu’il le respecte jusqu’au bout. Si Verstappen est annoncé par certains dans une autre écurie, il pourrait également décidé d’arrêter la F1 plus vite que prévu. « Si les règles 2026 ne sont pas amusantes, je ne me vois pas rester. Je peux facilement quitter ce sport demain », assurait-t-il notamment récemment.
« Même le MotoGP pourrait m’enthousiasmer »
Entre la Formule 1 et Max Verstappen, cela pourrait donc ne pas durer éternellement. Quid alors de la suite pour le pilote néerlandais ? Voilà qu’il pourrait totalement changer de discipline et s’épanouir dans un autre sport. C’est ainsi que dans des propos rapportés par rtl.be, Verstappen a annoncé à ce sujet : « J’adore ce type de challenge. À un certain moment, la Formule 1 ne sera plus un sujet pour moi, mais les autres catégories le seront. Même le MotoGP pourrait m’enthousiasmer ».
« Je ne pense pas que je reviendrais en F1 dans un rôle de direction »
Max Verstappen en a des idées concernant son avenir après la Formule 1. C’est ainsi que le Néerlandais avait également confié dernièrement : « En dehors de la Formule 1 pour l’avenir aussi parce que j’aime être en F1 en tant que pilote, je ne pense pas que je reviendrais en F1 dans un rôle de direction, disons comme ça. Mais dans une catégorie différente, plus comme le style d’endurance, oui, je vois cela se produire et créer cette opportunité pour les jeunes pilotes qui n’ont pas les fonds ou les possibilités de monter dans une vraie voiture de course pour essayer de stimuler cela du monde des simulateurs aussi ».