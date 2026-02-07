F1 : Max Verstappen prêt à changer de sport, «ça pourrait m’enthousiasmer»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull. Le fait est que l’avenir du Néerlandais fait régulièrement l’objet de nombreuses rumeurs. Si le pilote est annoncé dans d’autres écuries, Verstappen a également évoqué régulièrement le fait d’arrêter rapidement la F1. Pour ensuite se diriger vers un autre sport ?

A 28 ans, Max Verstappen a encore de belles années devant lui pour aller décrocher les records en Formule 1. Le Néerlandais acceptera-t-il pour autant de s’inscrire sur la durée dans le paddock ? Aujourd’hui chez Red Bull, le quadruple champion du monde dispose d’un contrat allant jusqu’en 2028. Mais pas sûr qu’il le respecte jusqu’au bout. Si Verstappen est annoncé par certains dans une autre écurie, il pourrait également décidé d’arrêter la F1 plus vite que prévu. « Si les règles 2026 ne sont pas amusantes, je ne me vois pas rester. Je peux facilement quitter ce sport demain », assurait-t-il notamment récemment.

F1 : Verstappen en «colère», le jour où tout a basculé chez Red Bull ! https://t.co/SdxU0IE2tZ — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

« Même le MotoGP pourrait m’enthousiasmer » Entre la Formule 1 et Max Verstappen, cela pourrait donc ne pas durer éternellement. Quid alors de la suite pour le pilote néerlandais ? Voilà qu’il pourrait totalement changer de discipline et s’épanouir dans un autre sport. C’est ainsi que dans des propos rapportés par rtl.be, Verstappen a annoncé à ce sujet : « J’adore ce type de challenge. À un certain moment, la Formule 1 ne sera plus un sujet pour moi, mais les autres catégories le seront. Même le MotoGP pourrait m’enthousiasmer ».