F1 : «Personne ne pourra me les enlever», Verstappen lâche une annonce importante avant la fin

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a toujours affirmé qu’il ne se voyait pas éternellement en Formule 1. Récemment, le champion néerlandais a été questionné sur son héritage autour de la catégorie reine du sport automobile. Le pilote Red Bull est pleinement conscient d’avoir déjà réussi à marquer l’histoire. Explications.

Battu par Lando Norris de deux petits point seulement en 2025, Max Verstappen sera dans un état d’esprit revanchard en 2026. Alors que Red Bull développe désormais son propre moteur, l’écurie autrichienne repart quelque peu de zéro, mais peut compter sur le champion néerlandais afin d’accélérer le processus. Âgé de 28 ans, Verstappen sait qu’il n’est pas éternel, mais parvient toujours à se surpasser.

« Ces quatre titres resteront. Ça, c’est certain. Personne ne pourra me les enlever » Questionné à propos de son héritage après la fin de sa carrière, le Néerlandais voit flou, mais estime avoir déjà réussi à marquer l’histoire de son sport de son empreinte. « C’est une bonne question. Dans 20 ou 30 ans, je n’en ai aucune idée. Je ne sais même pas exactement ce que je ferai à ce moment-là. Mais ces quatre titres resteront. Ça, c’est certain. Personne ne pourra me les enlever. La course automobile et le plaisir qu’elle procure occuperont toujours une place importante dans ma vie », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.