F1 : Le rendez-vous annoncé par Esteban Ocon avec une star du PSG !

Pilote de Formule 1, Pierre Gasly est également un grand fan du PSG. Ainsi, régulièrement, on peut apercevoir le Français dans les tribunes du Parc des Princes pour venir voir jouer le club de la capitale. Et voilà que très prochainement, on pourrait également voir Esteban Ocon, pilote chez Haas. Il faut dire que le Français entretient une relation particulière avec une star du PSG.

A 29 ans, Esteban Ocon s'apprête à repartir pour une nouvelle saison en Formule 1. Alors que le premier Grand Prix de 2026 se déroulera le 8 mars prochain en Australie, le Français sera donc sur la grille de départ au volant de sa Haas, écurie pour laquelle il pilote depuis la saison dernière. Aujourd'hui pilote expérimenté en F1, Ocon en a fait du chemin depuis qu'il a grandi du côté d'Evreux dans l'Eure. Une ville qui a d'ailleurs fait éclore de nombreux champions puisque Steve Mandanda, Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé sont également de cette même ville.

Ocon bientôt au Parc des Princes ? Invité de l'émission Clique, Esteban Ocon s'est exprimé sur ces champions originaires de la ville d'Evreux dont il fait partie. C'est ainsi que le pilote Haas a confié : « Qu'est-ce qui s'est passé à Evreux dans notre génération avec Ousmane Dembélé et moi ? Il y a beaucoup de sportifs qui viennent d'Evreux. Steve Mandanda, il y a moi, il y a Ousmane Dembélé, il y a Dayot Upamecano. On est quasiment de la même génération avec Dembélé ? Oui. On n'était pas à l'école ensemble ? Non ». Par la suite, Esteban Ocon a fixé un rendez-vous avec Ousmane Dembélé, annonçant : « Je suis déjà allé voir un match de Dembélé ? Non, il va falloir que j'y aille très rapidement ».