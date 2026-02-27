«Je me suis proposé directement au club» : Il offre ses services au PSG et atterrit… à l’OM !

Parfois, les carrières peuvent prendre des tournures inattendues. C’est ce qui est arrivé à un joueur qui voulait s’engager avec le PSG et s’est même directement proposé au club de la capitale, dont l’entraîneur avait d’autres projets. C’est alors que la possibilité de signer à l’OM est apparue et le principal intéressé ne l’a pas laissé passer.
Avant Adrien Rabiot en 2024, puis Timothy Weah en 2025, plusieurs joueurs n’ont pas hésité à rejoindre l’OM après avoir déjà joué pour le PSG. Ce qui a notamment été le cas de Gabriel Heinze. Joueur de Paris de 2001 à 2004 avant de passer par Manchester United et le Real Madrid, l’ancien international argentin (73 sélections) s’est engagé avec Marseille à l’été 2009, alors qu’il s’était proposé au club de la capitale.
« J’avais envie de revenir, mais c’est l’entraîneur qui décide »
« Je me suis en effet proposé directement au club. Je devais jouer car c’était une saison pré-Coupe du monde et j’avais perdu ma place au Real Madrid. C’était la condition que m’avait fixée Diego Maradona pour m’emmener en Afrique du Sud. Mais Antoine Kombouaré a décidé de parier sur les jeunes joueurs issus du centre de formation. J’avais envie de revenir, mais c’est l’entraîneur qui décide, on a donc vite mis fin aux négociations. L’OM est apparu ensuite », expliquait Gabriel Heinze en 2016 dans un entretien accordé à L’Équipe.
« Le PSG est l’un des clubs qui m’a le plus marqué »
Heureux hasard, lors de son premier match face au PSG le 20 novembre 2009, il inscrivait le but de la victoire au Vélodrome pour l’OM. « Je ne l’ai pas célébré, car le PSG est l’un des clubs qui m’a le plus marqué. Mais je suis professionnel et j’ai fait ce que j’avais à faire, car je défendais alors les couleurs de l’OM. Quand je suis arrivé, les Marseillais doutaient énormément de moi. Ç’a été une décision difficile à prendre. Jusqu’au dernier moment, j’ai refusé de signer. Mais quand je prends une décision, je l’assume. Je retiens seulement que ce but nous a permis de gagner », ajoutait Gabriel Heinze.