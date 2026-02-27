Laure Manaudou prend une décision pour sa vie amoureuse : «Je n’ai plus envie…»

Après son frère Florent l'année dernière, Laure Manaudou participe à cette édition de Danse avec les Stars, faisant équipe avec Christian Millette. Lors du prime de vendredi, l'ancienne nageuse a performé sur une rumba, la danse de l'amour. L'occasion pour elle de se livrer sur sa vie sentimentale.
Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a fait forte impression. En couple avec Elsa Bois dans l'émission, le nageur de 35 ans a terminé à la deuxième place, derrière Lenie, qui était accompagnée de Jordan Mouillerac.
«On souffre»
Lors de cette édition de Danse avec les Stars, c'est au tour de Laure Manaudou de s'illustrer. Un an après son frère, l'ancienne nageuse a accepté de relever le défi lancé par TF1. Faisant équipe avec Christian Millette, Laure Manaudou a foulé les parquets de l'émission ce vendredi. Ayant performé sur une rumba, « la danse de l’amour », la femme de 39 ans a profité de l'occasion pour évoquer sa vie sentimentale.
«Je me protège parce que je n’ai pas envie d’avoir mal»
« Ça fait longtemps que je n’ai pas été amoureuse. J’ai été amoureuse plusieurs fois dans ma vie, mais la vie a fait que ce n’était pas forcément facile. Je n’ai plus envie d’être amoureuse parce qu’on souffre. Aujourd’hui, je suis seule. Je me protège parce que je n’ai pas envie d’avoir mal. Je suis quelqu’un de passionné. Je suis très sensible aussi. Je préfère me concentrer sur ce qui est beau autour de moi, me consacrer à mes enfants. En tout cas, j’essaie d’être une bonne maman, d’être là pour eux et de ne pas m’oublier », a avoué Laure Manaudou sur TF1. Pour rappel, elle est célibataire depuis l'année dernière, ayant divorcé avec Jérémy Frérot, avec qui elle a eu deux garçons : en 2017 et en 2021. En couple avec Frédérick Bousquet précédemment, Laure Manaudou a eu une fille avec lui en 2010.