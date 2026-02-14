«On peut arrêter, je vais pleurer», Laure Manaudou craque à Danse avec les Stars !

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième position, faisant équipe avec Elsa Bois. En lice pour cette nouvelle édition de l'émission, Laure Manaudou a craqué avant le dernier prime. En effet, l'ancienne nageuse a fini en larmes lors de répétitions avec son partenaire Christian Millette.

«Je n'ai jamais appris à montrer ce que je ressentais»

Lors du prime de ce vendredi, Laure Manaudou et Christian Millette ont dansé sur un American smooth. Avant leur prestation sur le titre The winner takes it all d'Abba, TF1 a publié un extrait vidéo de leurs répétitions. Et on a pu voir Laure Manaudou craquer. « Les émotions, il faut que tu puisses les mettre dans ta chorégraphie », a lancé Christian Millette. « D'aller chercher des émotions, c'est hyper dur », a-t-elle répondu, avant de poursuivre, les yeux embués : « Même moi, dans mes victoires, je ne montrais rien, parce que j'étais conditionnée comme un robot, et de me dire, le lendemain, j'ai une autre finale olympique, donc en fait, je ne peux pas m'attarder sur des émotions ». En larmes, Laure Manaudou a finalement demandé à Christian Millette de faire une pause : « Je suis un peu émue de parler de ça. On peut arrêter, je vais pleurer. Je ne me suis jamais autorisée à montrer quoi que ce soit, et en fait j’ai toujours eu des retours des gens comme quoi j’étais froide, comme quoi j'étais hautaine, et en fait, c'était juste, je pense que je n'ai jamais appris à montrer ce que je ressentais, et pourtant, dans ma vie personnelle, j'arrive quand même à ressentir des choses. Je ne suis pas sans émotions ».