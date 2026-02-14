NBA : Changement d'équipe, Wembanyama fait ses adieux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama est devenu une figure incontournable de la NBA. A 22 ans et au cours de sa 3ème saison seulement, le pivot des San Antonio Spurs se trouve à quelques heures seulement de sa participation au All-Star Game en tant que titulaire dans l'équipe de la Conférence Ouest. Une première pour un joueur français dans l'élite du basket américain. Toutefois, il a appris une nouvelle cette semaine dont il se serait bien passé...

Victor Wembanyama, Luka Doncic, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Brandon Ingram qui a remplacé Stephen Curry forfait. Voici l'équipe All-Star de la conférence Ouest pour le All-Star Game qui se déroulera à Los Angeles dans la salle des Clippers dimanche soir. Un rendez-vous que va savourer le franchise player des San Antonio Spurs. « J’ai hâte de me relâcher un peu, avec mon emploi du temps. Je vais peut-être me coucher une heure plus tard ». D'autant plus que Wemby a témoigné du départ de son ami.

Victor Wembanyama’s tribute to Jeremy Sochan on his Instagram story. #PorVida pic.twitter.com/WXK3PfI3ck — Tyler Glasscock (@TylerGlasscock_) February 12, 2026

Jeremy Sochan et Victor Wembanyama, une amitié sous le signe du troll Jeremy Sochan était arrivé une année avant Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs. L'international polonais né à Guymon dans l'Oklahoma aux Etats-Unis et ayant grandi à Londres, était le grand pote de Wemby au sein de la franchise texane. Comme Maxime Aubin l'a révélé à L'Equipe cette semaine dans le cadre d'un gros portrait basé sur le pivot des Spurs, Sochan aimait taquiner le Français. Le correspondant de L'Equipe à San Antonio a raconté que le Polonais, supporter d'Arsenal, n'hésitait pas à lâcher de temps à autre des « Fuck PSG » au fan du Paris Saint-Germain qu'est Wembanyama. Mais ce n'est pas tout. En septembre dernier, pendant l'Euro Basket, Jeremy Sochan se payait Wembanyama lorsque la Pologne menait face à l'équipe de France. « Wemby, la Pologne en tête ». Prenant soin d'attendre le coup de sifflet final et la victoire des Bleus (83-76), Wembanyama en profitait pour remettre Sochan à sa place avec un petit point d'interrogation suite au succès français.