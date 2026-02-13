JO 2026 : «Ce pauvre mec» avoue son infidélité devant les caméras, «ça peut détruire»

Médaillé de bronze à l'épreuve du 20km en individuel au biathlon, Sturla Laegreid a avoué devant la planète entière qu'il avait trompé son ex-petite amie. Incapable de se remettre de sa rupture, l'athlète norvégien de 28 ans a fait son mea culpa devant les caméras pour tenter de reconquérir « l'amour de sa vie ». Interrogée sur le plateau d'Estelle Midi, Juliette Briens a affirmé qu'elle n'était pas du tout touchée par la déclaration de Sturla Laegreid.
En lice pour l'épreuve individuelle du 20km en biathlon, Sturla Laegreid a terminé à la troisième place. Par conséquent, l'athlète norvégien de 28 ans a raflé la médaille de bronze aux JO d'hiver de Milan-Cortina. Toutefois, Sturla Laegreid n'était pas vraiment heureux lorsqu'il a réalisé cet exploit aux Jeux Olympiques 2026. En effet, le biathlète a le cœur brisé.
«Respecte toi»
Lors d'un entretien accordé à la chaîne NRK, Sturla Laegreid s'est livré sur sa rupture avec son ex-compagne. En effet, le Norvégien a avoué qu'elle avait mis un terme à leur relation amoureuse à cause d'une tromperie de sa part. « Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler, même si elle ne regarde peut-être pas aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde, mais il y a trois mois, j'ai fait ma plus grosse erreur: je l'ai trompée. J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle. Le sport a été un peu différent ces derniers jours. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec elle », a regretté Sturla Laegreid, en larmes.
«Je ne pense pas qu'elle le reprendra, parce que là, franchement...»
Invitée sur le plateau d'Estelle Midi ce jeudi, Juliette Briens a réagi à la déclaration de Sturla Laegreid sur sa vie privée. « S'il m'a touché ? Non, mais non, vraiment respecte toi. Je pense à cette femme qui s'est faite tromper. C'est déjà assez difficile, et sans son consentement, elle se retrouve projeté devant le feu des projecteurs comme ça par ce pauvre mec qui est là en train de s'auto-flageller devant les caméras. C'est d'un pathétique. J'ai de l'empathie aussi pour lui, parce qu'une semaine de chagrin d'amour dans la compétition la plus importante de votre vie, ça peut détruire, mais pourquoi rentrer dans les détails ? Je ne pense pas qu'elle le reprendra, parce que là, franchement... », a pesté la chroniqueuse de RMC.