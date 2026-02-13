JO 2026 : «Ce pauvre mec» avoue son infidélité devant les caméras, «ça peut détruire»

Amadou Diawara

Médaillé de bronze à l'épreuve du 20km en individuel au biathlon, Sturla Laegreid a avoué devant la planète entière qu'il avait trompé son ex-petite amie. Incapable de se remettre de sa rupture, l'athlète norvégien de 28 ans a fait son mea culpa devant les caméras pour tenter de reconquérir « l'amour de sa vie ». Interrogée sur le plateau d'Estelle Midi, Juliette Briens a affirmé qu'elle n'était pas du tout touchée par la déclaration de Sturla Laegreid.

En lice pour l'épreuve individuelle du 20km en biathlon, Sturla Laegreid a terminé à la troisième place. Par conséquent, l'athlète norvégien de 28 ans a raflé la médaille de bronze aux JO d'hiver de Milan-Cortina. Toutefois, Sturla Laegreid n'était pas vraiment heureux lorsqu'il a réalisé cet exploit aux Jeux Olympiques 2026. En effet, le biathlète a le cœur brisé.

⛷️ Les athlètes doivent-ils tout dire ?



🎙️ @JulietteBriens : "Non mais respecte-toi ! Je pense à cette pauvre femme qui s'est fait tromper, c'est déjà assez difficile et sans son consentement elle se retrouve projetée sous le feu des projecteurs par ce pauvre mec... Pathétique" pic.twitter.com/ehNAYkZluo — Estelle Midi (@EstelleMidi) February 12, 2026

«Respecte toi» Lors d'un entretien accordé à la chaîne NRK, Sturla Laegreid s'est livré sur sa rupture avec son ex-compagne. En effet, le Norvégien a avoué qu'elle avait mis un terme à leur relation amoureuse à cause d'une tromperie de sa part. « Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler, même si elle ne regarde peut-être pas aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde, mais il y a trois mois, j'ai fait ma plus grosse erreur: je l'ai trompée. J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle. Le sport a été un peu différent ces derniers jours. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec elle », a regretté Sturla Laegreid, en larmes.