JO 2026 : Trompée par un athlète qui lui fait «une déclaration devant la planète entière», elle répond avec un SMS !

Ayant terminé à la troisième place en individuel sur 20km, Sturla Laegreid a raflé la médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Interrogé par la télévision norvégienne après son exploit, le biathlète ne s'est pas étalé sur sa performance. En effet, Sturla Laegreid a préféré avoué son infidélité envers son ex, qui a confié qu'il était difficile de lui pardonner malgré sa déclaration en public.
En lice aux Jeux Olympiques 2026, Sturla Laegreid a concouru en individuel sur le 20km au biathlon. Classé troisième aux JO d'hiver de Milan-Cortina, l'athlète norvégien de 28 ans a raflé la médaille de bronze. Toutefois, Sturla Laegreid a eu du mal à exulter, et ce, parce que sa petite amie a rompu. Lors d'un entretien accordé à la chaîne NRK, il a avoué qu'il ne s'était pas remis de sa rupture et qu'il regrettait d'avoir trompé son ex.
«C’est difficile de pardonner»
« Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler, même si elle ne regarde peut-être pas aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde, mais il y a trois mois, j'ai fait ma plus grosse erreur: je l'ai trompée. J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle. Le sport a été un peu différent ces derniers jours. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec elle », a regretté Sturla Laegreid, en larmes.
«Je n’ai pas choisi d’être placée dans cette position et c’est douloureux de m’y retrouver»
Interrogée par Verdens Gang, l'ex-compagne de Sturla Laegreid a confié qu'elle n'était pas prête à oublier cette tromperie malgré le mea culpa en public. « C’est difficile de pardonner. Même après une déclaration d’amour devant la planète entière. Je n’ai pas choisi d’être placée dans cette position et c’est douloureux de m’y retrouver », a-t-elle écrit au journal norvégien via SMS, et ce, sous le couvert de l'anonymat.