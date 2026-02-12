JO 2026 : Trompée par un athlète qui lui fait «une déclaration devant la planète entière», elle répond avec un SMS !

Amadou Diawara

Ayant terminé à la troisième place en individuel sur 20km, Sturla Laegreid a raflé la médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Interrogé par la télévision norvégienne après son exploit, le biathlète ne s'est pas étalé sur sa performance. En effet, Sturla Laegreid a préféré avoué son infidélité envers son ex, qui a confié qu'il était difficile de lui pardonner malgré sa déclaration en public.

En lice aux Jeux Olympiques 2026, Sturla Laegreid a concouru en individuel sur le 20km au biathlon. Classé troisième aux JO d'hiver de Milan-Cortina, l'athlète norvégien de 28 ans a raflé la médaille de bronze. Toutefois, Sturla Laegreid a eu du mal à exulter, et ce, parce que sa petite amie a rompu. Lors d'un entretien accordé à la chaîne NRK, il a avoué qu'il ne s'était pas remis de sa rupture et qu'il regrettait d'avoir trompé son ex.

Biathlete Sturla Holm Laegreid confessed to cheating on live TV, shortly after winning an Olympic bronze medal. His former girlfriend says cheating is "hard to forgive”.



«C’est difficile de pardonner» « Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler, même si elle ne regarde peut-être pas aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde, mais il y a trois mois, j'ai fait ma plus grosse erreur: je l'ai trompée. J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle. Le sport a été un peu différent ces derniers jours. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec elle », a regretté Sturla Laegreid, en larmes.