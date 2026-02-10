JO 2026 : Une star du biathlon avoue son infidélité à la télévision, «je l'ai trompée»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les Jeux Olympiques d'hiver 2026 se poursuivent en Italie avec notamment le début des épreuves individuelles de biathlon. Comme à chaque, c'est par l'Individuel que les biathlètes commencent. Une course de 20km à l'issue de laquelle une star de la discipline a fait un aveu inattendu à la télévision.

Après le titre acquis dans le relais mixte pour lancer les JO 2026, l'équipe de France de biathlon espérait encore accrocher une médaille d'or ce mardi à l'occasion de l'Individuel hommes, épreuve dont Quentin Fillon-Maillet est le tenant du titre. Mais malgré un excellent temps de ski et un 19 sur 20 au tir, Eric Perrot n'a pu faire mieux que deuxième. Le Français récupère malgré tout une très belle médiaille d'argent quelques jours après l'or sur le relais mixte. Il s'intercale entre deux Norvégiens, Johan Olav Botn, champion olympique et Sturla Laegreid qui décroche le premier podium de sa saison, au meilleur moment. Vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière, Laegreid s'est d'ailleurs lancé dans un étonnant aveu après sa médaille de bronze.

Sturla Laegreid avoue son infidélité « Il y a une personne avec qui je voulais partager ce moment, même si elle ne regarde peut-être pas la compétition aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La plus belle et la plus gentille personne au monde. Et il y a trois mois, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie : je l'ai trompée », a-t-il confié, les larmes aux yeux, au micro de la télévision norvégienne NRK. « J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle. Le sport a été un peu différent ces derniers jours. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec elle », ajoute Sturla Laegreid.