JO 2026 : Une star du biathlon avoue son infidélité à la télévision, «je l'ai trompée»

Les Jeux Olympiques d'hiver 2026 se poursuivent en Italie avec notamment le début des épreuves individuelles de biathlon. Comme à chaque, c'est par l'Individuel que les biathlètes commencent. Une course de 20km à l'issue de laquelle une star de la discipline a fait un aveu inattendu à la télévision.
Après le titre acquis dans le relais mixte pour lancer les JO 2026, l'équipe de France de biathlon espérait encore accrocher une médaille d'or ce mardi à l'occasion de l'Individuel hommes, épreuve dont Quentin Fillon-Maillet est le tenant du titre. Mais malgré un excellent temps de ski et un 19 sur 20 au tir, Eric Perrot n'a pu faire mieux que deuxième. Le Français récupère malgré tout une très belle médiaille d'argent quelques jours après l'or sur le relais mixte. Il s'intercale entre deux Norvégiens, Johan Olav Botn, champion olympique et Sturla Laegreid qui décroche le premier podium de sa saison, au meilleur moment. Vainqueur du gros globe de cristal la saison dernière, Laegreid s'est d'ailleurs lancé dans un étonnant aveu après sa médaille de bronze.
Sturla Laegreid avoue son infidélité
« Il y a une personne avec qui je voulais partager ce moment, même si elle ne regarde peut-être pas la compétition aujourd'hui. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La plus belle et la plus gentille personne au monde. Et il y a trois mois, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie : je l'ai trompée », a-t-il confié, les larmes aux yeux, au micro de la télévision norvégienne NRK. « J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle. Le sport a été un peu différent ces derniers jours. J'aimerais pouvoir partager tout ça avec elle », ajoute Sturla Laegreid.
Lancé dans une grande une confession, Sturla Laegreid a poursuivi : « La vie est faite de choix, parfois vous faites des mauvais choix. Là j'ai fait le choix d'en parler au monde entier, c'est le choix que j'ai fait. J'espère qu'elle me pardonnera, ou peut-être pas. J'espère qu'il y aura une fin heureuse (...) Je n'ai rien à perdre. J'ai eu une chance de connaître le véritable amour et j'ai complètement foiré. C'est peut-être impardonnable. Mais si cela peut me donner une toute petite chance de lui dire à quel point je l'aime, je préfère commettre un suicide social à la télévision en direct juste pour avoir cette petite chance ». Et si c'est une révélation aux yeux du grand public, au sein de l'équipe de Norvège, l'infidélité du médaillé de bronze de l'Individuel était déjà connue comme l'a reconnu son coéquipier Johannes Dale : « Nous le savions déjà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter pour le moment. C'est bien qu'il soit ouvert à ce sujet, et s'il veut en parler, très bien, mais je pense qu'il est difficile de commenter ».