JO - Lindsey Vonn : Sa famille inquiète après sa chute, «ce n'est pas bon signe»

Le pari de Lindsey Vonn de prendre part à ces Jeux olympiques de Milan-Cortina avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche a viré à la catastrophe, avec une lourde chute ce dimanche après quelques secondes de course, entraînant son évacuation par hélicoptère. La soeur de la star américaine a réagi après l’accident.

L’exploit n’a pas eu lieu, et le pire est même arrivé pour Lindsey Vonn , qui n’est restée que 13 secondes sur la piste de Cortina d'Ampezzo ce dimanche avant de chuter lourdement. Évacuée en hélicoptère sous les applaudissements du public, encore choqué par la scène, la star américaine de 41 ans n’a donc pas réussi son incroyable pari (irresponsable disaient certains) de prendre le départ de la descente olympique de Milan-Cortina avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche subie une semaine avant les JO .

Présente sur les lieux, la soeur de Lindsey Vonn s’est exprimée au micro de la chaîne américaine NBC peu après l’accident. « C'est vraiment la dernière chose que nous voulions voir », a confié Karin Kildow , rappelant que la championne olympique titrée en descente en 2010 à Vancouver « s'était investie corps et âme » pour être présente à ces Jeux de Milan-Cortina .

« Tous ses chirurgiens, son équipe de kinésithérapeutes et ses médecins sont ici »

« C'est arrivé très vite. Dans ces moments-là, on espère immédiatement qu'elle va bien. C'était effrayant, car quand on voit arriver les brancards, ce n'est pas bon signe, poursuit-elle. Elle a pris un grand risque et s'est donnée à fond. C'est un sport très dangereux et il y a beaucoup de variables en jeu, donc ne je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la chute avait l'air assez violente, on espère que tout ira bien ».

Karin Kildow a ajouté que Lindsey Vonn était en observation médicale et que la famille n'avait pas eu d'autres nouvelles : « Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer maintenant, elle a été évacuée par hélicoptère, donc je pense que nous allons simplement attendre. Tous ses chirurgiens, son équipe de kinésithérapeutes et ses médecins sont ici, donc je suis sûr qu'ils nous feront un rapport et nous la retrouverons à l'hôpital où elle se trouve. Je pense qu'elle est en train d'être examinée, c'est la seule information que nous avons pour l'instant, mais j'espère que nous en saurons plus bientôt. »