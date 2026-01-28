Lindsey Vonn et ses «fesses rebondies» : La légende du ski féminin opère un changement avant les Jeux Olympiques

C’est un modèle de résilience. A 41 ans, et après avoir été à la retraite durant plusieurs années, Lindsey Vonn va participer à ses cinquièmes Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina (6-22 février 2026) avec l’ambition d’aller chercher l’or, mais également de faire changer les mentalités concernant l’image des sportives, assumant sa prise de poids et ses « fesses rebondies ».
Absente à Pékin en 2022, Lindsey Vonn va atteindre son objectif dans les prochains jours en étant présente aux JO de Milan-Cortina qui ont lieu du 6 au 22 février 2026. Déjà une prouesse pour l’Américaine, de retour à la compétition en 2024 après plus de cinq ans d’absence et qui s’apprête à battre le record de la skieuse alpine la plus âgée de l'histoire des Jeux. Mais la légende de 41 ans ne vient pas en Italie pour uniquement participer et rêve de l’or, seize ans après son sacre olympique en descente à Vancouver (Canada). Dans un entretien accordé au magazine People, Lindsey Vonn affiche ses objectifs et évoque sans tabou sa prise de poids au niveau des fesses, qui pourrait s’avérer importante.
« J'aime remettre en question les idées reçues »
« Je veux montrer aux gens qu'être âgée n'est pas un désavantage. J'aime remettre en question les idées reçues, et c'est une occasion incroyable de le faire. De plus, mon âge est un avantage dans ce cas précis, estime Lindsey Vonn auprès du média américain. J'ai beaucoup d'expérience en tant qu'athlète chevronnée. J'ai skié sur ces pistes quatre fois plus que n'importe qui d'autre. Et puis, j'aime battre des records. Alors si je suis la femme la plus âgée ? Qu'il en soit ainsi. »
« Les fesses rebondies seront toujours à la mode »
L’Américaine assume également sa prise de poids volontaire (+ 5,5 kg) et espère faire changer les mentalités sur l’image des sportives. « Je veux dire que les fesses rebondies seront toujours à la mode, s’amuse Lindsey Vonn. Mais j'ai pris du muscle et du poids parce que le ski alpin est un sport de gravité, j'ai donc besoin de masse. Plus je pèse lourd, plus je vais vite. Je n'ai pas besoin d'être mince. J'ai perdu beaucoup de poids l'année dernière à cause du stress, et j'ai travaillé dur pour le reprendre. Et vraiment, vous devriez simplement être fiers de votre corps et de ce qu'il peut faire pour vous. J'ai juste besoin d'être forte. Et je suis aussi forte qu'avant, sinon plus ».
Pour la skieuse américaine, ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina sont une revanche : « Je n'ai pas terminé ma carrière comme je le souhaitais. Je boitais alors que je voulais finir en beauté. » Aujourd’hui, son corps est « tellement différent », affirme Vonn, lui permettant de rechausser les skis : « Je n'avais plus aucune douleur, mon genou ne gonflait plus. J'avais l'impression de pouvoir tout faire. L'idée de refaire du ski de compétition, une activité que j'aimais tant, mais sans douleur, était vraiment excitante. » Preuve de ce renouveau, une 84e victoire en Coupe du monde le 10 janvier dernier, de quoi faire le plein de confiance avant les JO.