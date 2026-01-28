Lindsey Vonn et ses «fesses rebondies» : La légende du ski féminin opère un changement avant les Jeux Olympiques

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un modèle de résilience. A 41 ans, et après avoir été à la retraite durant plusieurs années, Lindsey Vonn va participer à ses cinquièmes Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina (6-22 février 2026) avec l’ambition d’aller chercher l’or, mais également de faire changer les mentalités concernant l’image des sportives, assumant sa prise de poids et ses « fesses rebondies ».

Absente à Pékin en 2022, Lindsey Vonn va atteindre son objectif dans les prochains jours en étant présente aux JO de Milan-Cortina qui ont lieu du 6 au 22 février 2026. Déjà une prouesse pour l’Américaine, de retour à la compétition en 2024 après plus de cinq ans d’absence et qui s’apprête à battre le record de la skieuse alpine la plus âgée de l'histoire des Jeux. Mais la légende de 41 ans ne vient pas en Italie pour uniquement participer et rêve de l’or, seize ans après son sacre olympique en descente à Vancouver (Canada). Dans un entretien accordé au magazine People, Lindsey Vonn affiche ses objectifs et évoque sans tabou sa prise de poids au niveau des fesses, qui pourrait s’avérer importante.

« J'aime remettre en question les idées reçues » « Je veux montrer aux gens qu'être âgée n'est pas un désavantage. J'aime remettre en question les idées reçues, et c'est une occasion incroyable de le faire. De plus, mon âge est un avantage dans ce cas précis, estime Lindsey Vonn auprès du média américain. J'ai beaucoup d'expérience en tant qu'athlète chevronnée. J'ai skié sur ces pistes quatre fois plus que n'importe qui d'autre. Et puis, j'aime battre des records. Alors si je suis la femme la plus âgée ? Qu'il en soit ainsi. »

