Il signe à l’OM avec «un ego surdimensionné» : Une grosse surprise est annoncée ?

En pleine crise après un mois de janvier qui a vu le club être éliminé en Ligue des champions puis humilié contre le PSG, l'OM a décidé de tout changer. C'est ainsi que l'entraîneur a été changé tandis que l'organigramme a également été chamboulé. Et cela pourrait porter ses fruits.
Compte tenu des mauvais résultats de l'OM, Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste d'entraîneur du club phocéen. C'est finalement Habib Beye qui a été choisi pour le remplacer sur le banc marseillais. Une décision qui a largement fait parler ces derniers jours, mais Christophe Dugarry estime qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec Habib Beye malgré son «ego surdimensionné».
«Habib Beye a également un égo surdimensionné, mais...»
« Déjà je suis content que Benatia reste, je suis content qu’il aille au bout de sa mission. Ca aurait été dommage qu’il parte comme ça en coup de vent. Ca aurait fait du bien à ses détracteurs et on aurait presque oublié tout ce qu’il a fait de bien à l’OM. Il y a eu des ratés, c’est indéniable, avec à mon avis le choix de De Zerbi. Il y en a peut-être eu d’autres mais je pense que son bilan est plutôt positif. Je crois en l’homme, qui parfois a exagéré, parfois s’est perdu dans des déclarations, dans des attitudes. Mais c’est aussi un jeune dirigeant qui a, j’espère, appris de ses erreurs. Avec l’arrivée d’Habib Beye, je pense que ce sont deux joueurs qui se ressemblent. En plus, Habib Beye a également un égo surdimensionné, Habib Beye croit en lui, Habib a beaucoup de certitudes. Il estime que c’est un égo pas mal placé, pas malaisant, je lui souhaite du fond du cœur. Je pense que ça peut être la surprise », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
«Personne n’y croit, ça peut être la bonne surprise du chef sincèrement»
« Personne n’y croit, ça peut être la bonne surprise du chef sincèrement, pourquoi pas. Je pense que Habib Beye, son bilan est réussi à Rennes en laissant Rennes 6ème alors qu’il les a sauvé l’année dernière. Je pense que c’est une réussite, je ne dis pas totale, mais dans sa globalité c’est une réussite. J’entends les gens qui n’y croient pas et qui disent que c’est n’importe quoi, qu’on ne remplace pas De Zerbi par un entraîneur qui vient de se faire virer par Rennes. Je l’entends tout ça. J’espère que Habib aura compris ses erreurs. Il s’est mis le vestiaire de Rennes à dos. Pourquoi ? Parce qu’il arrive avec de la volonté, avec ses certitudes, avec son égo. J’espère qu’il va comprendre que plus il y a de pression dans un club, plus il y a de pression dans un club, plus il faut de l’humanité. Un entraîneur n’est rien sans ses joueurs. Comment tu te mets les joueurs dans la poche ? Avec de l’humain. Là où De Zerbi s’est perdu, dans ses déclarations, dans sa posture, dans son attitude, c’est que le football ne reste que du football. Que ce soit un échec ou une réussite ce qui va se passer à l’OM, c’est un rêve inespéré pour Habib. C’est un miracle qui te tombe du ciel. C’est une chance inespérée pour lui, prends ça comme un moment de bonheur, une chance », ajoute Christophe Dugarry.