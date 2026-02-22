Il signe à l’OM avec «un ego surdimensionné» : Une grosse surprise est annoncée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise après un mois de janvier qui a vu le club être éliminé en Ligue des champions puis humilié contre le PSG, l'OM a décidé de tout changer. C'est ainsi que l'entraîneur a été changé tandis que l'organigramme a également été chamboulé. Et cela pourrait porter ses fruits.

Compte tenu des mauvais résultats de l'OM, Roberto De Zerbi a décidé de quitter son poste d'entraîneur du club phocéen. C'est finalement Habib Beye qui a été choisi pour le remplacer sur le banc marseillais. Une décision qui a largement fait parler ces derniers jours, mais Christophe Dugarry estime qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec Habib Beye malgré son «ego surdimensionné».

Habib Beye après la défaite de l’OM à Brest : « On va essayer de changer cette dynamique »

«Habib Beye a également un égo surdimensionné, mais...» « Déjà je suis content que Benatia reste, je suis content qu’il aille au bout de sa mission. Ca aurait été dommage qu’il parte comme ça en coup de vent. Ca aurait fait du bien à ses détracteurs et on aurait presque oublié tout ce qu’il a fait de bien à l’OM. Il y a eu des ratés, c’est indéniable, avec à mon avis le choix de De Zerbi. Il y en a peut-être eu d’autres mais je pense que son bilan est plutôt positif. Je crois en l’homme, qui parfois a exagéré, parfois s’est perdu dans des déclarations, dans des attitudes. Mais c’est aussi un jeune dirigeant qui a, j’espère, appris de ses erreurs. Avec l’arrivée d’Habib Beye, je pense que ce sont deux joueurs qui se ressemblent. En plus, Habib Beye a également un égo surdimensionné, Habib Beye croit en lui, Habib a beaucoup de certitudes. Il estime que c’est un égo pas mal placé, pas malaisant, je lui souhaite du fond du cœur. Je pense que ça peut être la surprise », confie-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.