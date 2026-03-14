«Si Kylian Mbappé ne fait pas ce qu'il fait...», Didier Deschamps s'agace en interne !

Si elle a validé son billet pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France n'a pas toujours été sereine lors des qualifications. A la mi-temps d'une rencontre des éliminatoires, Didier Deschamps s'est d'ailleurs emporté dans le vestiaire, et ce, parce que son équipe ne mettait pas les bons ingrédients pour l'emporter.
Tombé dans groupe D lors du tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a terminé à la première place. A l'issue des six journées de qualifications, les Bleus ont engrangé 16 points, devançant l'Ukraine (10 unités), l'Islande (7) et l'Azerbaïdjan (1). Résultat, les hommes de Didier Deschamps ont validé leur ticket pour le Mondial, organisé 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada).
«On est à deux à l’heure»
Si l'équipe de France avait une avance confortable en qualifications, Didier Deschamps a tout de même recadré ses joueurs quand il le fallait, notamment à la mi-temps de la réception de l'Azerbaïdjan le 10 octobre 2025. Malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé (45'+2), à la suite d'un exploit individuel, le sélectionneur des Bleus a secoué son vestiaire.
«On appuie sur l’interrupteur, on met la lumière»
« Si Kylian ne fait pas ce qu’il fait à la fin... On ne les met pas en difficulté, on est à l’arrêt. Dès qu’il y a un peu de mouvement et de la vitesse, oui on les met en difficulté. Mais on est à deux à l’heure ! Ce n’est pas faute de vous l’avoir dit. À ce rythme-là, ils ne vont pas se fatiguer et nous non plus. Vous vous devez de faire mieux les gars. Mieux et ensemble. On appuie sur l’interrupteur, on met la lumière », s'est emporté Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, dans une vidéo diffusée par Téléfoot sur TF1 le 12 octobre 2025.