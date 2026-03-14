«Si Kylian Mbappé ne fait pas ce qu'il fait...», Didier Deschamps s'agace en interne !

Amadou Diawara

Si elle a validé son billet pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France n'a pas toujours été sereine lors des qualifications. A la mi-temps d'une rencontre des éliminatoires, Didier Deschamps s'est d'ailleurs emporté dans le vestiaire, et ce, parce que son équipe ne mettait pas les bons ingrédients pour l'emporter.

Tombé dans groupe D lors du tirage au sort des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a terminé à la première place. A l'issue des six journées de qualifications, les Bleus ont engrangé 16 points, devançant l'Ukraine (10 unités), l'Islande (7) et l'Azerbaïdjan (1). Résultat, les hommes de Didier Deschamps ont validé leur ticket pour le Mondial, organisé 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada).

« On est à deux à l’heure ! »



Didier Deschamps fustige les joueurs à la mi-temps du match France-Azerbaïdjan. @YassinNfaoui pic.twitter.com/d3USMILT0m — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 12, 2025

«On est à deux à l’heure» Si l'équipe de France avait une avance confortable en qualifications, Didier Deschamps a tout de même recadré ses joueurs quand il le fallait, notamment à la mi-temps de la réception de l'Azerbaïdjan le 10 octobre 2025. Malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé (45'+2), à la suite d'un exploit individuel, le sélectionneur des Bleus a secoué son vestiaire.