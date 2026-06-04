Mercato : Le PSG attend 50M€ pour boucler ce transfert !

Alexis Brunet

Après trois saisons au PSG, Kang-in Lee pourrait bien aller voir ailleurs cet été. Le Sud-Coréen souhaiterait jouer davantage et pour cela il devrait quitter Paris. L’Atlético de Madrid aimerait bien lui mettre la main dessus, mais cela sera compliqué d’un point de vue financier. Le champion d’Europe demanderait pas moins de 50M€ pour son joueur, une somme jugée trop importante pour les Colchoneros.

Cet été, le visage du PSG pourrait beaucoup changer. Le club de la capitale aura besoin de se renforcer après un deuxième titre de suite en Ligue des champions et de nombreux joueurs pourraient donc poser leurs valises à Paris. Forcément, certains éléments vont également partir et c’est le cas de Kang-in Lee qui est annoncé comme partant par de nombreuses sources.

Lee pourrait rebondir à l’Atlético de Madrid Si Kang-in Lee cherche à quitter le PSG c’est car il ne dispose pas d’un statut de titulaire à Paris. Le Sud-Coréen veut jouer davantage et un départ semble donc inéluctable. Arrivé au sein du club de la capitale en 2023 en provenance de Majorque, le milieu offensif pourrait repartir en Espagne car l’Atlético de Madrid serait très intéressé par son profil, notamment pour remplacer Antoine Griezmann qui s’est engagé avec Orlando en MLS.