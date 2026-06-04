Le PSG abandonne une autre piste chaude : L'information inattendue sur le mercato !

Alexis Brunet

Après avoir acquis sa deuxième Ligue des champions il y a quelques jours, le PSG peut maintenant se focaliser sur son mercato estival. Ce jeudi, on a appris que le club de la capitale aurait abandonné la piste menant à Alexey Batrakov, jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Ce n’est pas terminé, car une autre information vient de tomber : Eli Junior Kroupi ne serait finalement pas dans le viseur de Luis Campos.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes officiellement, mais le PSG commence déjà à s’activer. Luis Campos est déterminé à trouver les bons joueurs qui permettront au club de la capitale de remporter une troisième Ligue des champions. Paris prépare aussi l’avenir car ce jeudi L’Équipe a annoncé que le jeune gardien de but de 18 ans Alessandro Longoni va quitter l’AC Milan pour signer un contrat professionnel avec le double champion d’Europe.

Le PSG ne devrait pas recruter Batrakov Si Alessandro Longoni va donc prochainement rejoindre le PSG, cela ne devrait pas être le cas d’Alexey Batrakov. Pisté depuis de nombreuses semaines par Luis Campos, le milieu offensif russe ne devrait finalement pas rejoindre le club de la capitale à en croire Le Parisien. Le directeur sportif parisien aurait décidé de ne pas donner suite à ce dossier et d’explorer d’autres pistes.