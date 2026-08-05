Une piste surprenante explorée à Marseille : Des années plus tard, l’OM a tenté de faire revenir le joueur qui avait provoqué le départ d’André Villas-Boas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur de l’OM à l’été 2019, André Villas-Boas avait décidé de quitter son poste le 2 février 2021. En cause, le recrutement d’Olivier Ntcham, que l’actuel président du FC Porto n’avait pas validé. Cinq ans et demi plus tard, l’international camerounais a bien failli faire son retour à Marseille.

En manque de moyens, l’OM doit se montrer malin sur le marché des transferts. Des prêts ou des arrivées libres sont envisagés, en témoigne la piste menant à Djibril Sidibé (34 ans), sans club depuis son départ de Toulouse. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont également pensé à rapatrier un joueur déjà passé par le club il y a plusieurs années.

Ntcham, l’homme qui a provoqué le départ de Villas-Boas En effet, l’OM a envisagé la possibilité de s’attacher les services d’Olivier Ntcham. Âgé de 30 ans, le milieu de terrain est libre depuis la fin de son contrat à Samsunspor, où il jouait depuis 2023. L’international camerounais (14 sélections) ne devrait finalement pas revenir à Marseille, puisque FM indique que les discussions entre les deux parties n’ont pas abouti, lui qui n’avait d’ailleurs pas laissé un grand souvenir dans la cité phocéenne, si ce n’est pour avoir provoqué le départ d’André Villas-Boas.

« J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction » Lors du mercato hivernal 2021, Olivier Ntcham avait été prêté à l’OM par le Celtic Glasgow, sans l’accord de l’entraîneur en place. André Villas-Boas s’était alors présenté en conférence de presse le 2 février de la même année pour annoncer qu’il avait posé sa démission : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. »

« Ce qu'a dit Villas-Boas m'a beaucoup surpris parce que l'OM me voulait » À l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OM le 9 février, Olivier Ntcham n’avait forcément pas échappé aux questions sur les propos d’André Villas-Boas. « Ce qu'a dit Villas-Boas m'a beaucoup surpris parce que l'OM me voulait », a-t-il répondu. « Le club avait déjà essayé de me faire venir juste après le Championnat d'Europe Espoirs. Son agent personnel voulait travailler avec moi. Il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n'ai pas accepté, et je pense que par la suite, il s'est ensuivi tout ça. Ça m'a beaucoup surpris, mais après j'ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde, j'aurais refusé de venir ici. J'ai positivé et j'ai regardé de l'avant. »