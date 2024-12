Mercato : L’OM a brisé sa promesse, il claque la porte !

Thomas Bourseau

Au printemps 2020, Andoni Zubizarreta n’avait plus la confiance de sa direction qui mettait un terme à sa collaboration. Un point charnière de l’ère-André Villas-Boas qui devait dès lors avoir un pouvoir de décision sur le mercato. Ce qui n’a pas été respecté avec Olivier Ntcham. D’où sa décision de s’en aller soudainement à l’hiver 2021.

André Villas-Boas aurait pu quitter l’OM bien plus tôt que cela a été finalement le cas. En février 2021, à la suite d’une opération bouclée pour laquelle il n’avait pas donné son aval, à savoir Olivier Ntcham, l’entraîneur portugais annonçait son départ en conférence de presse un an et demi après son arrivée. Cependant, la fin de la collaboration entre l’Olympique de Marseille et Villas-Boas aurait pu trouver son épilogue dès le printemps 2020.

«J'avais lié mon avenir à "Zubi", Zubi est parti et j'ai eu une discussion très forte avec Franck McCourt»

Pour rappel, Andoni Zubizarreta était remercié par les hauts décideurs de l’Olympique de Marseille en mai 2020. Et il était alors convenu que l’avenir de Villas-Boas était lié à l’ex-directeur sportif du club phocéen. « Ce n'était pas un coup de sang ! C'était une question de valeurs. Tout le monde sait que, quand Pablo(Longoria) est arrivé, j'ai décidé de rester. Parce que j'aimais le club évidemment. J'avais lié mon avenir à "Zubi" (Andoni Zubizarreta, directeur sportif), Zubi est parti(en mai 2020) et j'ai eu une discussion très forte avec Franck (McCourt, le propriétaire du club) ».

«La décision de prendre un joueur devait être validée par toutes les parties»

Cependant, la promesse concernant la réflexion du marché des transferts n’a pas été tenue, en atteste l’arrivée d’Olivier Ntcham. Ce qui n’a pas laissé d’autre choix à André Villas-Boas que de céder sa place. « Une des choses qu'on avait sacralisées entre nous, c'est que la décision de prendre un joueur devait être validée par toutes les parties. Je n'étais pas informé de l'arrivée et j'avais déjà dit non pour ce joueur (Olivier Ntcham). C'est pour ça que j'ai présenté ma démission. Qui après est devenue une suspension. Qui après est devenue un accord entre les deux parties (sourires) ».