Mbappé : C'est terminé, coup de poker au Real Madrid ?

La rédaction

Entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, ce n'est pas l'amour fou sur le plan sportif au vu de leur entente non optimale sur le terrain. En coulisses, le Real Madrid peinerait à trouver un accord avec le Brésilien au sujet d'une prolongation de contrat. Ce qui laisserait la porte ouverte à son départ. A la Casa Blanca, le nom d'Erling Braut Haaland ferait rêver. Que doit faire le Real Madrid ? C'est notre sondage du jour !

« Je ne peux pas imaginer Madrid sans Vini, je suis venu ici pour jouer avec lui. Les gens parlent parce que nous sommes célèbres... ». Par le biais d'une interview accordée à Ana Pastor ces dernières semaines pour La Sexta, Kylian Mbappé affirmait ne pas concevoir un monde et un avenir sans Vinicius Jr au Real Madrid. Afin de remettre les choses dans leur contexte, l'entente sur le terrain entre Mbappé et le Brésilien n'est pas au beau fixe et n'a pas livré le feu d'artifice promis à la signature du capitaine de l'équipe de France l'été dernier.

Pas d'accord avec Vinicius Jr pour une prolongation ?

Ce qui a engendré des rumeurs de départ de Vinicius Jr, qui n'est contractuellement lié à la Casa Blanca que jusqu'en juin 2027. The Athletic a fait savoir dans la journée de jeudi, après avoir pris contact avec l'entourage de l'attaquant brésilien du Real Madrid, qu'aucun accord n'est proche d'être trouvé. Le clan Vinicius réclamerait un package total de 30M€ pour parvenir à ses fins. Du côté du comité directeur du Real Madrid présidé par Florentino Pérez, on aurait une idée précise pour éventuellement tourner la page avec Vinicius Jr...

Le rêve Haaland au Real Madrid ?

En effet, The Athletic a confié ces dernières heures qu'un recrutement de rêve habiterait les pensées de Florentino Pérez. Son souhait serait d'aligner Erling Braut Haaland à la pointe de l'attaque du Real Madrid avec Kylian Mbappé sur le côté. Cependant, il faudra que les dirigeants de la Casa Blanca trouvent le moyen de se montrer plus que convaincants auprès du clan Haaland puis de Manchester City. Car pour rappel, le buteur norvégien de 24 ans a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2034. Faut-il qu'Erling Braut Haaland soit le remplaçant de Vinicius Jr ?