Nouveau transfert à l’OM : C’est décidé !

Alexis Brunet

Encore une fois, l’OM devrait se montrer actif lors du mercato hivernal. Le club phocéen cherche à se renforcer dans plusieurs secteurs et pour le milieu de terrain cela serait en bonne voie. Pablo Longoria tiendrait un accord avec Himad Abdelli, qui pourrait débarquer dans les prochaines semaines et non pas cet été. L’optimisme régnerait dans ce dossier, mais il faut encore trouver un terrain d’entente avec Angers.

Certains cadors de Ligue 1 comptent bien se servir du mercato hivernal pour se renforcer et ainsi réaliser une grande seconde partie de saison. L’OL a d’ailleurs déjà frappé un grand coup en s’offrant Endrick, arrivé sous la forme d’un prêt sec de six mois en provenance du Real Madrid.

L’OM a un accord avec Abdelli… Tout comme l’OL, l’OM aussi cherche à se renforcer. Le club phocéen aurait d’ailleurs, selon plusieurs sources, déjà trouvé un accord avec Himad Abdelli, le milieu de terrain d’Angers. Pablo Longoria aurait devancé la concurrence lyonnaise pour l’international algérien qui dispute actuellement la CAN.