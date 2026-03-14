Zidane - L’annonce cash d’un taulier de l’équipe de France : «Si t’es un gros connard…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a vécu des moments de légendes en équipe de France avec notamment un sacre historique en Coupe du Monde 1998, mais l’ancien numéro 10 avait également craqué pour le dernier match de sa carrière en 2006 avec son fameux coup de boule. Malgré cet incident, un ancien taulier des Bleus a tenu à assurer publiquement sa défense.

Les faits remontent au 9 juillet 2006, alors que l’équipe de France était en finale de la Coupe du Monde contre l’Italie à Berlin, et que Zinedine Zidane disputait le tout dernier match de sa carrière. Durant les prolongations, le meneur de jeu des Bleus a craqué sous la pression en assénant un violent coup de boule à Marco Materazzi. La sanction a été sans appel : Zidane a reçu un carton rouge, et l’équipe de France a finalement perdu cette finale aux tirs au but.

Zidane recalé par un joueur de l’équipe de France, «ça m’a fait mal au cœur» https://t.co/Q0cd6v9flX — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Je m’en veux de ne pas l’avoir sorti du trou » Fabien Barthez, qui était le gardien de la sélection à cette époque mais également un taulier du vestiaire tricolore, s’est exprimé à ce sujet dans un numéro de L’Equipe Enquête en 2022 pour les 50 ans de Zinedine Zidane, avec un discours très cash pour le défendre : « Est-ce qu’on lui en veut ? Moi pas du tout. Au contraire, moi je m’en veux. De ne pas l’avoir sorti du trou. C’était à nous de le sortir du trou. Une fois qu’il a pris ce rouge, c’était à nous de remporter (il ne finit pas sa phrase)… C’est là où je m’en veux. C’est un truc que je n’ai pas digéré, 15 ans après. Plus que d’aller gagner un deuxième titre personnel, c’était de le gagner avec lui. Ce serait humain de lui en vouloir ? Si t’es un gros connard, c’est humain », lâche Fabien Barthez.