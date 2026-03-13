Karim Benzema : L’erreur avouée par Domenech en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

International français à 97 reprises, Karim Benzema a débuté sous le maillot de l’équipe de France en 2007 lors d’un match face à l’Autriche. A cette époque, l’actuel attaquant d’Al-Hilal avait été lancé dans le grand bain par Raymond Domenech, alors sélectionneur des Bleus. Mais voilà que ces débuts ne s’étaient pas déroulé de la meilleure des manières visiblement…

En mars 2007, Raymond Domenech avait décidé de faire appel à deux grands talents du football français. En effet, le sélectionneur de l’équipe de France avait lancé dans le grand bain Karim Benzema et Samir Nasri lors d’une rencontre face à l’Autriche. Et ça avait été idéal puisque le premier avait marqué sur une passe décisive du second. Mais voilà qu’en coulisses, ça ne s’est pas forcément bien passé, de quoi faire dire à Raymond Domenech qu’il aurait peut-être fait différemment…

Ousmane Dembélé : Un nouveau Ballon d’or en équipe de France ? (et ce n’est pas Kylian Mbappé) https://t.co/BQ9fplwpfA — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« Il aurait fallu les amener petit à petit… » Raymond Domenech a-t-il bien fait d’appeler Samir Nasri et Karim Benzema en même temps en équipe de France ? En 2019, pour L’Equipe, l’ancien sélectionneur des Bleus avait réglé ses comptes avec le Marseillais. C’est alors qu’il avait notamment balancé sur Nasri : « Sur le premier rassemblement, c'était plutôt sympa parce qu'il était avec ses copains. Ça chambrait pas mal et il était particulièrement doué pour cela. L'erreur, peut-être, c'est de les avoir appelés en même temps (Benzema et lui notamment). Il aurait fallu les amener petit à petit, séparément, les laisser se retrouver avec les anciens, pour qu'ils la ferment un peu et qu'ils grandissent doucement ».