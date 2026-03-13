Mercato - PSG : Un «beau contrat» est signé, polémique confirmée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, Luis Campos a décidé de négocier en secret et de n'officialiser les prolongations que de façon groupées. Par conséquent, certaines doivent être actée depuis longtemps sans qu'elles n'aient été révélées. Et l'une d'elle pourrait faire parler.

Lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien, le journaliste Dominique Séverac a assuré que trois prolongations étaient en bonne voie, donc celle de Fabian Ruiz, qui serait même actée : « Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C'est fait pour Ruiz, c'est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d'accord de principe pour Enrique ». Une information qui confirme celle de Jérôme Rothen et qui pourrait relancer une polémique puisque l'ancien joueur du PSG révélait que suite à cette signature, le milieu de terrain espagnol, blessé, se focalisait sur sa sélection et la Coupe du monde.

🚨 INFO JR25 - Fabian Ruiz retarde son retour dans le groupe du PSG pour se consacrer à la sélection espagnole, au rassemblement du mois de mars et au prochain Mondial. #RMCLive pic.twitter.com/XDY8z3Ehgo — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 5, 2026

Fabian Ruiz, signature actée ? « On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent », confiait-il récemment au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.