Mercato - PSG : Il accepte de signer… alors qu’il rêvait d’un autre club

Aujourd’hui, rejoindre le PSG est un objectif pour beaucoup de joueurs. Le fait est qu’il y a quelques années, ce n’était pas forcément le cas. Certains se sont alors retrouvés au sein du club de la capitale, ayant accepté d’y signer, un peu par défaut. C’est ce qui est arrivé avec un attaquant qui a rejoint le PSG alors qu’il s’imaginait ailleurs initialement.
Dernièrement, alors que ce n’était plus vraiment le cas depuis un moment, le PSG n’a pas hésité à piocher à nouveau en Ligue 1 pour se renforcer sur le marché des transferts. Par le passé, le club de la capitale se servait déjà chez ses concurrents. Et c’est de cette manière que Paris avait notamment mis la main sur George Weah. En 1992, le Libérien avait rejoint le PSG en provenance de l’AS Monaco.
« On me parlait d'un intérêt de la Juventus… »
Débarqué en 1988 en Principauté, George Weah poursuivait donc sa carrière dans le championnat de France avec ce transfert au PSG. Le fait est qu’à l’époque, ce n’était pas vraiment ce qui faisait rêver le Libérien. En effet, dans un entretien accordé à France Football en 2025, Weah avait révélé à propos de sa signature à Paris : « J'ai attendu que des clubs italiens viennent me chercher. On me parlait d'un intérêt de la Juventus. J'étais content parce que je rêvais de ce club, j'admirais Platini. Mais ce n'étaient que des rumeurs. Dès que j'ai été informé que le PSG voulait discuter, je me suis dit : « Bon, au moins c'est le même Championnat, dans une grande ville, pourquoi pas ? » ».
Weah a fini par cartonner en Italie
Finalement, George Weah a donc rejoint le PSG en 1992 et y sera resté jusqu’en 1995, date de son départ pour le Milan AC. En Lombardie, l’attaquant avait d’ailleurs fait un carton, remportant même un Ballon d’Or. « Et dire que beaucoup de gens racontaient que ça ne marcherait pas pour moi en Italie. Même après avoir gagné deux fois le Championnat (en 1996 et 1999), j'entendais : "Il ne marque que dix buts par saison." J'aurais pu frapper les penalties et devenir le meilleur buteur du club. Mais ce n'était pas l'important pour moi. J'oeuvrais pour le collectif », confiait Weah.