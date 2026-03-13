Mercato - PSG : Il accepte de signer… alors qu’il rêvait d’un autre club

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, rejoindre le PSG est un objectif pour beaucoup de joueurs. Le fait est qu’il y a quelques années, ce n’était pas forcément le cas. Certains se sont alors retrouvés au sein du club de la capitale, ayant accepté d’y signer, un peu par défaut. C’est ce qui est arrivé avec un attaquant qui a rejoint le PSG alors qu’il s’imaginait ailleurs initialement.

Dernièrement, alors que ce n’était plus vraiment le cas depuis un moment, le PSG n’a pas hésité à piocher à nouveau en Ligue 1 pour se renforcer sur le marché des transferts. Par le passé, le club de la capitale se servait déjà chez ses concurrents. Et c’est de cette manière que Paris avait notamment mis la main sur George Weah. En 1992, le Libérien avait rejoint le PSG en provenance de l’AS Monaco.

« On me parlait d'un intérêt de la Juventus… » Débarqué en 1988 en Principauté, George Weah poursuivait donc sa carrière dans le championnat de France avec ce transfert au PSG. Le fait est qu’à l’époque, ce n’était pas vraiment ce qui faisait rêver le Libérien. En effet, dans un entretien accordé à France Football en 2025, Weah avait révélé à propos de sa signature à Paris : « J'ai attendu que des clubs italiens viennent me chercher. On me parlait d'un intérêt de la Juventus. J'étais content parce que je rêvais de ce club, j'admirais Platini. Mais ce n'étaient que des rumeurs. Dès que j'ai été informé que le PSG voulait discuter, je me suis dit : « Bon, au moins c'est le même Championnat, dans une grande ville, pourquoi pas ? » ».