Le PSG n’a «pas voulu», un Ballon d’Or décide d’appeler l’OM

Alors qu’on connait la rivalité entre le PSG et l’OM, qui existe depuis plusieurs années maintenant, ça n’a pas empêché certains joueurs d’évoluer dans les deux camps au cours de leur carrière. D’ailleurs, une fois à la retraite, l’un d’eux n’a pas hésité à faire appel au club phocéen pour un projet alors qu’il avait été recalé du côté de Paris.
La liste des joueurs passés par l’OM et le PSG est longue. Malgré la rivalité entre les deux clubs, certains n’ont donc pas hésité à passer d'un camp à un autre, que ce soit directement ou bien quelques années après. Ça a bien évidemment été le cas dernièrement d’Adrien Rabiot, mais aussi de Fabrice Fiorèse ou encore Frédéric Déhu. Une liste sur laquelle on peut également retrouver George Weah. Joueur du PSG de 1992 à 1995, le Libérien avait ensuite porté le maillot de l’OM pour la saison 2000-2001.
« J'ai beaucoup d'amis à Marseille »
George Weah n’aura donc joué à Marseille que quelques mois. Pourtant, il n’a pas hésité à faire appel à l’OM au moment d’organiser son jubilé alors qu’il avait été recalé par le PSG. En effet, en 2025, pour France Football, Weah avait raconté : « Tout le monde me disait : "Non, tu ne peux pas faire ça." J'ai appelé l'OM. J'ai beaucoup d'amis à Marseille. Je n'ai passé que sept mois chez eux, ils ont organisé un jubilé énorme pour moi. Je suis resté trois ans à Paris, ils n'ont pas voulu. Vous croyez que je suis fâché ? Non ».
George Weah imité par son fils
Et comme le dit le dicton : tel père tel fils. Alors que George Weah a donc joué pour le PSG puis à l’OM, voilà que c'est son fils qui a décidé de suivre ses traces. Formé au sein du club de la capitale, Timothy Weah évolue aujourd’hui à Marseille. Lors du dernier mercato estival, l’international américain est arrivé sur la Canebière en provenance de la Juventus, étant prêté avec option d’achat. Un recrutement judicieux pour l’OM puisque Timothy Weah était l’une des satisfactions de la saison.