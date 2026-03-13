Le PSG n’a «pas voulu», un Ballon d’Or décide d’appeler l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connait la rivalité entre le PSG et l’OM, qui existe depuis plusieurs années maintenant, ça n’a pas empêché certains joueurs d’évoluer dans les deux camps au cours de leur carrière. D’ailleurs, une fois à la retraite, l’un d’eux n’a pas hésité à faire appel au club phocéen pour un projet alors qu’il avait été recalé du côté de Paris.

La liste des joueurs passés par l’OM et le PSG est longue. Malgré la rivalité entre les deux clubs, certains n’ont donc pas hésité à passer d'un camp à un autre, que ce soit directement ou bien quelques années après. Ça a bien évidemment été le cas dernièrement d’Adrien Rabiot, mais aussi de Fabrice Fiorèse ou encore Frédéric Déhu. Une liste sur laquelle on peut également retrouver George Weah. Joueur du PSG de 1992 à 1995, le Libérien avait ensuite porté le maillot de l’OM pour la saison 2000-2001.

PSG : Un joueur «de classe mondiale» annoncé sur La Chaîne L’Équipe ! https://t.co/I6yTq9mgn5 — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« J'ai beaucoup d'amis à Marseille » George Weah n’aura donc joué à Marseille que quelques mois. Pourtant, il n’a pas hésité à faire appel à l’OM au moment d’organiser son jubilé alors qu’il avait été recalé par le PSG. En effet, en 2025, pour France Football, Weah avait raconté : « Tout le monde me disait : "Non, tu ne peux pas faire ça." J'ai appelé l'OM. J'ai beaucoup d'amis à Marseille. Je n'ai passé que sept mois chez eux, ils ont organisé un jubilé énorme pour moi. Je suis resté trois ans à Paris, ils n'ont pas voulu. Vous croyez que je suis fâché ? Non ».