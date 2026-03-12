Habib Beye : L’altercation qui a fini… «en s'embrassant sur la bouche»

Axel Cornic

Pour se relancer le projet dans un moment extrêmement compliqué, Medhi Benatia a décidé de miser sur Habib Beye, nommé entraineur quelques semaines après le départ de Roberto De Zerbi. Un choix en partie justifié notamment par la trace qu’a pu laisser l’ancien défenseur central au sein du club phocéen, où il a joué de 2003 à 2007.

Après le pari Roberto De Zerbi, qui aura marché un an et demi, place au pompier de service. Car Habib Beye a bien été choisi pour mener l’OM jusqu’à la fin de la saison, en centrant les objectifs qui restent, comme celui d’une qualification en Ligue des Champions. Et comptez sur lui pour se battre jusqu’au bout pour y arriver...

« Chez nous, il y avait plein de compétiteurs » Car Marseille et Beye, c’est une longue histoire d’amour. Celui qui est désormais entraineur, a en effet été joueur et même capitaine de l’OM par le passé. Il a notamment côtoyé Mamadou Niang, avec qui les choses ne se sont d’ailleurs pas toujours bien passées. « Chez nous, il y en a eu beaucoup car il y avait plein de compétiteurs, entre Aliou Cissé, Khali (Fadiga), Salif Diao, Souley (Diawara) même. Khali et Cissé se sont mis sur la gueule une fois avec des coups de poing » a confié l’ancien attaquant marseillais, dans un entretien accordé à L’Equipe.