XV de France : Le coup de gueule contre les «bienpensants» qui s'en prennent à Antoine Dupont

Axel Cornic

Alors qu’on manquait de superlatifs pour décrire Antoine Dupont, la défaite du XV de France face à l’Ecosse nous ramène un peu à la réalité. Des critiques ont même commencé à pointer concernant le capitaine tricolore, qui peut toutefois compter sur un grand nombre de soutiens.

On le pensait intouchable, mais Antoine Dupont nous a surpris pour une fois avec un mauvais match. A l’image de tout le XV de France, le demi de mêlée de 29 ans a totalement sombré lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, face à l’Ecosse (50-40). Il commet notamment deux erreurs qui amènent deux essais écossais, dont une interception autour de la 50e minute de jeu.

« Quand je vois tous ces bienpensants qui le critiquent, ça me fatigue » Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que même Antoine Dupont, pourtant toujours irréprochable, soit critiqué. Une folie pour Cédric Heymans, qui a souhaité passer un message dans le podcast Rugby Confidential. « Un grand joueur a le droit de faire des matchs moyens. Antoine Dupont n’a pas été mauvais ce week-end, il a été moyen avec peu de réussite. Quand je vois tous ces bienpensants qui le critiquent en disant beaucoup de choses pas très correctes sur lui, ça me fatigue. Parce que ces mêmes gens vont l’encenser, le trouver extraordinaire, meilleur joueur du monde... » a déclaré l’ancien international français.