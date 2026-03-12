XV de France : Le coup de gueule contre les «bienpensants» qui s'en prennent à Antoine Dupont

Alors qu’on manquait de superlatifs pour décrire Antoine Dupont, la défaite du XV de France face à l’Ecosse nous ramène un peu à la réalité. Des critiques ont même commencé à pointer concernant le capitaine tricolore, qui peut toutefois compter sur un grand nombre de soutiens.
On le pensait intouchable, mais Antoine Dupont nous a surpris pour une fois avec un mauvais match. A l’image de tout le XV de France, le demi de mêlée de 29 ans a totalement sombré lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, face à l’Ecosse (50-40). Il commet notamment deux erreurs qui amènent deux essais écossais, dont une interception autour de la 50e minute de jeu.
« Quand je vois tous ces bienpensants qui le critiquent, ça me fatigue »
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que même Antoine Dupont, pourtant toujours irréprochable, soit critiqué. Une folie pour Cédric Heymans, qui a souhaité passer un message dans le podcast Rugby Confidential. « Un grand joueur a le droit de faire des matchs moyens. Antoine Dupont n’a pas été mauvais ce week-end, il a été moyen avec peu de réussite. Quand je vois tous ces bienpensants qui le critiquent en disant beaucoup de choses pas très correctes sur lui, ça me fatigue. Parce que ces mêmes gens vont l’encenser, le trouver extraordinaire, meilleur joueur du monde... » a déclaré l’ancien international français.
« Ne les écoute pas ! »
« Bah oui, le meilleur joueur du monde reste humain et il a le droit de faire une partie avec un peu moins de réussite. Et sur le cas de Dupont, on doit le protéger. S’il n’est pas dans un grand jour, même si c’est dur pour un coach de se priver du meilleur joueur du monde, mais je pense que à la 60e avec Serin qui est en feu à chaque fois qu’il rentre je pense qu’on aurait pu le protéger un peu plus. C’est un peu mon soutien à Antoine Dupont » a poursuivi Heymans, qui a également souhaité passer un message à Dupont. « Ne les écoute pas ! Je sais que tu ne les écoutes pas, mais ça arrive. Je n’espère pas pour toi, mais ça tu arriveras peut-être encore quelques fois dans sa carrière (rire) ».