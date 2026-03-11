Le malaise confirmé par le XV de France : Antoine Dupont est «touché»

Axel Cornic

De retour après presque un an d’absence à cause d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont semblait être revenu à son meilleur niveau. Mais comme tout le XV de France, il a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, concédant l’une de ses plus grandes défaites contre l’Ecosse (50-40).

Après 2022, un nouveau Grand Chelem semblait être possible pour le XV de France. Mais c’était sans compter sur l’Ecosse, qui a joué à la perfection le rôle de trouble-fête en infligeant aux Bleus le plus haut total de points depuis le début de l’ère Fabien Galthié, en 2020. Et normalement si brillant, Antoine Dupont est passé totalement à côté de son match.

« Antoine est touché, comme tous les gens de notre groupe » Le demi de mêlée de 29 ans a peut-être réalisé sa pire prestation en sélection sur la pelouse de Murrayfield, le 7 mars dernier. Et forcément, ça pèse sur le moral. « Antoine est touché, comme tous les gens de notre groupe » a confié William Servat, ce mercredi. « A la fin du match, honnêtement, il n’y a pas eu de débriefing à faire. Il savait exactement où il en était. Parce que c’est un grand joueur […] Et quand on connaît les qualités d’Antoine sur le terrain, et dans la vie, on peut légitimement penser qu’il sera présent samedi, et qu’il sera même très présent ».