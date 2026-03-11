Le malaise confirmé par le XV de France : Antoine Dupont est «touché»

De retour après presque un an d’absence à cause d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont semblait être revenu à son meilleur niveau. Mais comme tout le XV de France, il a totalement sombré sur la pelouse de Murrayfield, concédant l’une de ses plus grandes défaites contre l’Ecosse (50-40).
Après 2022, un nouveau Grand Chelem semblait être possible pour le XV de France. Mais c’était sans compter sur l’Ecosse, qui a joué à la perfection le rôle de trouble-fête en infligeant aux Bleus le plus haut total de points depuis le début de l’ère Fabien Galthié, en 2020. Et normalement si brillant, Antoine Dupont est passé totalement à côté de son match.
« Antoine est touché, comme tous les gens de notre groupe »
Le demi de mêlée de 29 ans a peut-être réalisé sa pire prestation en sélection sur la pelouse de Murrayfield, le 7 mars dernier. Et forcément, ça pèse sur le moral. « Antoine est touché, comme tous les gens de notre groupe » a confié William Servat, ce mercredi. « A la fin du match, honnêtement, il n’y a pas eu de débriefing à faire. Il savait exactement où il en était. Parce que c’est un grand joueur […] Et quand on connaît les qualités d’Antoine sur le terrain, et dans la vie, on peut légitimement penser qu’il sera présent samedi, et qu’il sera même très présent ».
« Aujourd’hui, une chose est certaine, c’est que nous avons notre destin entre nos mains »
Antoine Dupont devra désormais mener le XV de France vers une victoire sur l’Angleterre, puisque si le Grand Chelem est perdu, la victoire dans le Tournoi des 6 Nations est encore possible. « Aujourd’hui, une chose est certaine, c’est que nous avons notre destin entre nos mains. Mais au-delà de l’Angleterre, c’est une finale. C’est la possibilité de remporter le Tournoi » a assuré l'entraineur des avants de l’équipe de France, d’après La Depeche du Midi. « Il y a des équipes qui ont de l’amour propre, qui peuvent être blessées, qui peuvent avoir une réaction incroyable. Je crois que c’est un petit peu ce qui va animer l’équipe d’Angleterre. Mais certainement ce qui va animer aussi l’équipe de France ».