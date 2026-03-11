Aubameyang : Un indice lâché par l'attaquant de l’OM sur son avenir ? La réponse qui devrait plaire… à un club de Ligue 2

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang choisissait de faire son grand retour à l’OM. Après une saison en Arabie saoudite, le Gabonais a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen. PEA devrait donc encore être à Marseille la saison prochaine. Mais quid de son avenir ? Aubameyang a peut-être lâché un indice pour l’un de ses prochains clubs.
Alors que la saison est encore loin d’être terminée pour l'OM, on se demande d’ores et déjà à quoi ressemblera le club phocéen pour le prochain exercice. De nombreux points d’interrogation existent concernant l’organigramme et forcément, ça risque également de bouger au sein de l’effectif d’Habib Beye. Qui partira ? Qui viendra ? Pierre-Emerick Aubameyang est lui actuellement à l’OM, club qu’il a rejoint l’été dernier en signant un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen.
« Je peux encore jouer quelques années »
Il n’est donc pas prévu que Pierre-Emerick Aubameyang quitte l’OM de sitôt. D’ailleurs, âgé de 36 ans, l’attaquant gabonais n’entend pas raccrocher les crampons prochainement. A l’occasion d’une discussion avec ses fans pour DAZN, Aubameyang a confié : « A l’heure actuelle, je pense que je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je peux toujours jouer encore quelques années ».
Aubameyang de retour à l’ASSE ?
Pierre-Emerick Aubameyang veut donc jouer encore un moment au plus haut niveau. Mais le fera-t-il à l’OM ou bien avec un autre club ? Un internaute l’a interpellé à propos d’un possible retour à l’ASSE, aujourd’hui en Ligue 2. « Un retour à Saint-Etienne serait-il envisageable pour finir ma carrière ? », s’est vu demander Aubameyang. Et voilà que sa réponse devrait plaire aux supporters des Verts puisque l’attaquant de l’OM a posté un coeur vert. Aubamyang aura passé 3 saisons sous le maillot de l’ASSE. Et dans le Forez, le Gabonais s’est régalé, s’imposant entre 2010 et 2013 comme l’un des meilleurs attaquants du championnat de France. Difficile d’oublier une telle période pour PEA, qui pourrait donc revenir du côté de Saint-Etienne à l’avenir. Affaire à suivre…