Aubameyang : Un indice lâché par l'attaquant de l’OM sur son avenir ? La réponse qui devrait plaire… à un club de Ligue 2

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang choisissait de faire son grand retour à l’OM. Après une saison en Arabie saoudite, le Gabonais a paraphé un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen. PEA devrait donc encore être à Marseille la saison prochaine. Mais quid de son avenir ? Aubameyang a peut-être lâché un indice pour l’un de ses prochains clubs.

Alors que la saison est encore loin d’être terminée pour l'OM, on se demande d’ores et déjà à quoi ressemblera le club phocéen pour le prochain exercice. De nombreux points d’interrogation existent concernant l’organigramme et forcément, ça risque également de bouger au sein de l’effectif d’Habib Beye. Qui partira ? Qui viendra ? Pierre-Emerick Aubameyang est lui actuellement à l’OM, club qu’il a rejoint l’été dernier en signant un contrat jusqu’en 2027 avec le club phocéen.

« Je peux encore jouer quelques années » Il n’est donc pas prévu que Pierre-Emerick Aubameyang quitte l’OM de sitôt. D’ailleurs, âgé de 36 ans, l’attaquant gabonais n’entend pas raccrocher les crampons prochainement. A l’occasion d’une discussion avec ses fans pour DAZN, Aubameyang a confié : « A l’heure actuelle, je pense que je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je peux toujours jouer encore quelques années ».