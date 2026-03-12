Kylian Mbappé : La blague lâchée sur Canal+ sur son histoire d’amour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé a-t-il trouvé l’amour ? A l’occasion de son passage à Paris pour faire soigner son genou, l’attaquant du Real Madrid a fait énormément parler de lui pour avoir fréquenté Ester Exposito. Les deux célébrités ont enchainé les rendez-vous dans des cadres idylliques. De quoi confirmer leur histoire d’amour ? Celle-ci fait en tout cas beaucoup réagir et suscite même quelques blagues.

Au cours des derniers jours, il a été difficile pour Kylian Mbappé de passer incognito à Paris. Venu faire soigner son genou, l’attaquant du Real Madrid a surtout animé la rubrique people avec sa relation avec l’actrice espagnole révélée dans la série Elite, Ester Exposito. A différentes reprises, les deux ont été photographiés en train de passer du bon temps ensemble. Le début du couple Kylian Mbappé-Ester Exposito ? Alors qu’il y avait eu quelques rumeurs à ce sujet il y a quelques mois, il n’y a désormais plus vraiment de doute…

« Kylian Mbappé était célibataire » Ces derniers jours, il a été difficile de passer à côté de l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito. De quoi donner lieu à une blague sur Canal+ ce mercredi. Tout est parti de la présentation du match entre le Real Madrid et Manchester City. Hervé Mathoux a alors rappelé que les deux clubs s’étaient déjà affrontés il y a quelques mois, mais depuis, les choses ont bien évolué : « La dernière confrontation, c’était cette saison, en décembre dernier. Il y a trois mois seulement. Mais en 3 mois, beaucoup de choses ont changé. Rodrygo n’était pas blessé, c’est lui qui avait ouvert le score. Xabi Alonso était sur le banc… ». C’est alors que sur le plateau, un consultant a lâché : « Kylian Mbappé était célibataire ».