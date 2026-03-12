Kylian Mbappé : La blague lâchée sur Canal+ sur son histoire d’amour

Kylian Mbappé a-t-il trouvé l’amour ? A l’occasion de son passage à Paris pour faire soigner son genou, l’attaquant du Real Madrid a fait énormément parler de lui pour avoir fréquenté Ester Exposito. Les deux célébrités ont enchainé les rendez-vous dans des cadres idylliques. De quoi confirmer leur histoire d’amour ? Celle-ci fait en tout cas beaucoup réagir et suscite même quelques blagues.
Au cours des derniers jours, il a été difficile pour Kylian Mbappé de passer incognito à Paris. Venu faire soigner son genou, l’attaquant du Real Madrid a surtout animé la rubrique people avec sa relation avec l’actrice espagnole révélée dans la série Elite, Ester Exposito. A différentes reprises, les deux ont été photographiés en train de passer du bon temps ensemble. Le début du couple Kylian Mbappé-Ester Exposito ? Alors qu’il y avait eu quelques rumeurs à ce sujet il y a quelques mois, il n’y a désormais plus vraiment de doute…
« Kylian Mbappé était célibataire »
Ces derniers jours, il a été difficile de passer à côté de l’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito. De quoi donner lieu à une blague sur Canal+ ce mercredi. Tout est parti de la présentation du match entre le Real Madrid et Manchester City. Hervé Mathoux a alors rappelé que les deux clubs s’étaient déjà affrontés il y a quelques mois, mais depuis, les choses ont bien évolué : « La dernière confrontation, c’était cette saison, en décembre dernier. Il y a trois mois seulement. Mais en 3 mois, beaucoup de choses ont changé. Rodrygo n’était pas blessé, c’est lui qui avait ouvert le score. Xabi Alonso était sur le banc… ». C’est alors que sur le plateau, un consultant a lâché : « Kylian Mbappé était célibataire ».
« Ils laissent les choses se faire naturellement »
La situation amoureuse de Kylian Mbappé a donc évolué en l’espace de quelques mois. Mais est-il pour autant officiellement en couple avec Ester Exposito ? En Espagne, la journaliste Leticia Requejo a expliqué : « On me dit qu'il est encore trop tôt pour parler de relation amoureuse. On me dit qu'en ce moment, Kylian Mbappé et Ester Expósito passent de bons moments, qu'ils ne subissent aucune pression pour être en couple, mais qu'ils laissent les choses se faire naturellement ».