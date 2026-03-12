Thierry Henry : Le clash expliqué des années après, «on m’a manqué de respect»

Véritable légende vivante d’Arsenal, Thierry Henry a été l’un des joueurs les plus performants de sa génération, arrivant notamment 2e puis 3e au Ballon d’Or 2003 et 2004. Mais l’attaquant français a également connu des périodes de doute au cours de sa carrière, avec notamment un dirigeant qui n’a pas du tout cru en lui.
Quand on parle de Thierry Henry, on se souvient évidemment de l’incroyable attaquant qui a marqué l’histoire d’Arsenal et de l’équipe de France. Mais on oublie trop souvent qu’il a atterri à Londres après un échec cuisant à la Juventus, qu’il a rejoint en 1999 après s’être révélé à l’AS Monaco.
« Je ne suis pas parti à cause de mon poste »
Il faut dire qu’en tout et pour tout, Thierry Henry ne passera que sept mois à Turin, avant d’être vendu à Arsenal pour 24M€. On dira notamment que c’est parce que Carlo Ancelotti le faisait jouer latéral gauche, mais le principal intéressé a livré sa version. « Je ne suis pas parti à cause de mon poste, j’ai terminé la saison en marquant des buts et en faisant des passes décisives. Puis il s’est passé quelque chose, et c’est là que j’ai réalisé que j’avais du caractère » avait raconté le Français en mai 2025, dans le podcast The Overlap. « A la fin d’un match, Moggi, qui était le directeur sportif mais, croyez-moi, bien plus que ça, m’a convoqué dans une pièce avec Ancelotti et m’a dit : “On va te prêter à l’Udinese parce qu’on veut Amoroso et ils ne nous le vendront que si tu y vas en prêt. On te fait confiance”. Ma réponse ? “Quelle confiance ! Vous faites confiance à Del Piero ? Pourquoi vous ne l’envoyez pas lui en prêt ?!” ».
« À partir de ce moment-là, j'ai su que je ne rejouerais plus jamais pour cette équipe »
Cette discussion avec Luciano Moggi, connu ensuite pour avoir eu des problèmes avec la justice avec notamment le scandale de Calciopoli 2006, a défintivement cassé quelque chose. « À partir de ce moment-là, j'ai su que je ne rejouerais plus jamais pour cette équipe, pas pour les supporters : c'est un club exceptionnel, un club vraiment mythique. En Italie, on vous traite comme si vous étiez au-dessous de Dieu, mais là, on m’a manqué de respect, alors je suis parti » a expliqué Thierry Henry. « Je n'aimais pas cette situation, je ne l'acceptais pas, et c'est pourquoi je dis toujours aux gens qu'on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'on ne veut pas, qu'il faut prendre sa vie en main. Je venais d'avoir 22 ans, je ne me sentais pas respecté, et je suis parti ».