Thierry Henry : Le clash expliqué des années après, «on m’a manqué de respect»

Axel Cornic

Véritable légende vivante d’Arsenal, Thierry Henry a été l’un des joueurs les plus performants de sa génération, arrivant notamment 2e puis 3e au Ballon d’Or 2003 et 2004. Mais l’attaquant français a également connu des périodes de doute au cours de sa carrière, avec notamment un dirigeant qui n’a pas du tout cru en lui.

Quand on parle de Thierry Henry, on se souvient évidemment de l’incroyable attaquant qui a marqué l’histoire d’Arsenal et de l’équipe de France. Mais on oublie trop souvent qu’il a atterri à Londres après un échec cuisant à la Juventus, qu’il a rejoint en 1999 après s’être révélé à l’AS Monaco.

« Je ne suis pas parti à cause de mon poste » Il faut dire qu’en tout et pour tout, Thierry Henry ne passera que sept mois à Turin, avant d’être vendu à Arsenal pour 24M€. On dira notamment que c’est parce que Carlo Ancelotti le faisait jouer latéral gauche, mais le principal intéressé a livré sa version. « Je ne suis pas parti à cause de mon poste, j’ai terminé la saison en marquant des buts et en faisant des passes décisives. Puis il s’est passé quelque chose, et c’est là que j’ai réalisé que j’avais du caractère » avait raconté le Français en mai 2025, dans le podcast The Overlap. « A la fin d’un match, Moggi, qui était le directeur sportif mais, croyez-moi, bien plus que ça, m’a convoqué dans une pièce avec Ancelotti et m’a dit : “On va te prêter à l’Udinese parce qu’on veut Amoroso et ils ne nous le vendront que si tu y vas en prêt. On te fait confiance”. Ma réponse ? “Quelle confiance ! Vous faites confiance à Del Piero ? Pourquoi vous ne l’envoyez pas lui en prêt ?!” ».