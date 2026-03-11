Cette chanteuse balaye les rumeurs sur Zinedine Zidane... l'homme de sa vie, c'est lui !

Après la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane aurait eu une liaison avec une chanteuse française. Interrogé sur cette rumeur, cette dernière a affirmé qu'il n'y avait rien avec le Ballon d'Or 98. Dans le même temps, la femme de 52 ans a révélé l'identité de l'homme de sa vie.
Selon les rumeurs, Zinedine Zidane aurait eu une liaison avec Nadiya après son dernier match en carrière, à savoir la finale de la Coupe du Monde 2006. Lors d'un entretien accordé à Gala en novembre 2007, la chanteuse française a lâché toutes ses vérités sur cette affaire.
«Il y a zéro homme»
« C’est cette solitude qui a forgé votre côté « roc » ? Ma vie est comme ça. Je vis et j’élève seule mon enfant, Yannis, qui a sept ans. Il faut que je sois forte, effectivement, c’est une question de survie. Mais en réalité, je suis extrêmement fragile, vous verriez mon appartement… Tout y est rose, c’est un vrai boudoir, très peu de gens y entrent d’ailleurs. Yannis me dit souvent qu’il est content de retrouver l’odeur si particulière de la maison, très sucrée. Pour ceux qui ont voulu me prêter des histoires, il suffit de venir chez moi pour constater qu’il y a zéro homme », a affirmé Nadiya, avant d'en rajouter une couche.
«J'ai eu une aventure en six ans»
« Pour l’instant, l’homme de votre vie, c’est votre fils ? Oui, tout à fait. Entre vous et moi, ça peut vous choquer, mais depuis que son père est parti, je vais au charbon au niveau professionnel et je n’ai pas eu un moment à moi. Honnêtement, j’ai eu une aventure en six ans. De toute façon, ma quête est ailleurs, elle est spirituelle… Il fallait d’abord que je me trouve. Par la psychanalyse ? Pas forcément… Par des techniques de méditation aussi. Je suis très branchée kinésiothérapie. Depuis un an, les épreuves m’ont amenée à m’interroger, à changer. Je ne suis plus la même. Est-ce que "l’affaire Zidane" y est pour quelque chose ? Je vais vous dire franchement, je ne ferais pas de commentaires sur cette histoire. Ç’a été trop facile pour tous les médias. C’est atroce. Les notions d’argent, de pouvoir, permettent d’un seul coup de dépasser des limites. Celles de la décence humaine. No comment », a pesté Nadiya.