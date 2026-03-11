Cette chanteuse balaye les rumeurs sur Zinedine Zidane... l'homme de sa vie, c'est lui !

Amadou Diawara

Après la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane aurait eu une liaison avec une chanteuse française. Interrogé sur cette rumeur, cette dernière a affirmé qu'il n'y avait rien avec le Ballon d'Or 98. Dans le même temps, la femme de 52 ans a révélé l'identité de l'homme de sa vie.

Selon les rumeurs, Zinedine Zidane aurait eu une liaison avec Nadiya après son dernier match en carrière, à savoir la finale de la Coupe du Monde 2006. Lors d'un entretien accordé à Gala en novembre 2007, la chanteuse française a lâché toutes ses vérités sur cette affaire.

Zinedine Zidane et son équipe de rêve : C’est reparti avec Mbappé ? https://t.co/H6j5Zz8rLS — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«Il y a zéro homme» « C’est cette solitude qui a forgé votre côté « roc » ? Ma vie est comme ça. Je vis et j’élève seule mon enfant, Yannis, qui a sept ans. Il faut que je sois forte, effectivement, c’est une question de survie. Mais en réalité, je suis extrêmement fragile, vous verriez mon appartement… Tout y est rose, c’est un vrai boudoir, très peu de gens y entrent d’ailleurs. Yannis me dit souvent qu’il est content de retrouver l’odeur si particulière de la maison, très sucrée. Pour ceux qui ont voulu me prêter des histoires, il suffit de venir chez moi pour constater qu’il y a zéro homme », a affirmé Nadiya, avant d'en rajouter une couche.