Zinedine Zidane remercie un journaliste : «Il aurait pu me massacrer»

Durant sa longue carrière, Zinedine Zidane a connu des hauts et des bas. Et à l'occasion des 80 ans du journal L'EQUIPE, l'ancien numéro 10 des Bleus s'est notamment confié sur un journaliste qui l'a particulièrement épargné alors qu'il aurait été très facile de l'égratigner.
C'est un commentaire qui a accompagné la carrière de Zinedine Zidane et qui lui a collé à la peau. Lors de la finale de la Coupe du monde 2006, le dernier match de sa carrière, Zizou assène un coup de tête devenu célèbre à Marco Materazzi. Aux commentaires ce jour-là sur TF1, la journaliste Thierry Gilardi avait eu des mots inoubliables en découvrant le geste de Zinedine Zidane : « Tiens, on voit Zizou... Ouh, ouh, Zinédine. Oh, Zinédine. Pas ça. Pas ça, Zinédine. Pas ça, Zinédine. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait... »
Zidane, très ému des commentaires de Gilardi
A l'occasion des 80 ans de L'EQUIPE, Zinedine Zidane a d'ailleurs tenu à rendre hommage au journaliste décédé le 25 mars 2008 des suites d'une crise cardiaque. « Il y a eu Thierry Gilardi. C’était “Monsieur Football” pour moi. J’adorais sa voix aussi. Son intelligence également car il savait transmettre les émotions, les traduire justement. Il était pertinent, déjà, dans ses analyses. Il trouvait les mots. Avec lui, ils avaient leur sens. (Très ému) Ce n’est pas facile à dire… », raconte Zizou, avant de poursuivre.
«J’adorais sa voix aussi»
« En 2006, quand il se passe ce qu’il se passe en finale (son coup de tête sur Marco Materazzi) et qu’il dit : “Zinédine. Pas ça Zinédine, pas ça Zinédine. Oh non, pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait”… Il est juste. N’importe qui aurait pu me massacrer, 99% des commentateurs m’auraient détruit mais lui, il est juste. Il dit les choses sincèrement. Ça me fait quelque chose à chaque fois. Thierry Gilardi m’a touché, il m’a marqué” », ajoute Zinedine Zidane.